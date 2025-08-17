Rubio dice que un acuerdo temporal de alto el fuego entre Ucrania y Rusia temporal “no está descartado”

Si bien el secretario de Estado, Marco Rubio, no negó la imposición de más sanciones económicas a Rusia si el presidente Vladímir Putin no demuestra su compromiso hacia un acuerdo de paz duradero con Ucrania, admitió que un acuerdo de alto el fuego temporal entre Ucrania y Rusia “no está descartado”.

Lo anterior a pesar de que los líderes de Estados Unidos, Ucrania y Rusia están de acuerdo en que el mejor resultado es un acuerdo de paz que ponga fin permanentemente a la guerra.

“Todos coincidimos en que la mejor manera de poner fin a este conflicto es mediante un acuerdo de paz completo”, declaró Rubio a NBC News. “No hay duda al respecto. Es decir, ¿quién se opondría a que mañana les dijéramos: ‘Tenemos un acuerdo de paz completo, y está hecho’? Creo que esa es la mejor manera de poner fin a la guerra”.

“Ahora bien, si es necesario un alto el fuego en el camino, bueno, lo hemos abogado”, añadió Rubio. “Desafortunadamente, los rusos, hasta el momento, no han accedido a ello”.

Pese a ello, advirtió que “En cuanto (el presidente Donald Trump) tome esas medidas, se detendrán todas las conversaciones”.

El jefe de la diplomacia estadounidense, presente en la reunión entre Trump y Putin el pasado viernes en Alaska advirtió que de aumentar la presión sobre Moscú “no quedará nadie en el mundo para hablar con los rusos e intentar que se sienten a la mesa para alcanzar un acuerdo de paz”.

Cabe recordar que después de la reunión de Alaska, el presidente estadounidense dijo a los periodistas: “No hay acuerdo hasta que haya un acuerdo”.

Además, Rubio culpó a Putin por no avanzar hacia un alto el fuego, respondiendo preguntas sobre los continuos ataques de Rusia en Ucrania durante los últimos días.

“Creemos que normalmente es muy difícil negociar en medio de las hostilidades. Pero dicho esto, la única manera de lograr un alto el fuego es que ambas partes acuerden dejar de dispararse mutuamente… y los rusos simplemente no han accedido a eso”, dijo.

