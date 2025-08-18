Estos son los 5 smartphones con las mejores cámaras del mercado en 2025

Si bien un teléfono económico no ofrecerá la mejor experiencia a la hora de tomar fotografías, no es necesario comprar el más caro. Existen diferentes smartphones con diversos precios que ofrecen al usuario mucha versatilidad tanto en la toma de fotos como en la grabación de vídeos.

Huawei, Google, Honor y Apple lideran el ranking global de cámaras móviles, en medio de un mercado lleno de innovaciones. Las cámaras de los teléfonos inteligentes siguen siendo uno de los factores decisivos de compra.

De acuerdo con el último informe de DXOMARK, el Huawei Pura 80 Ultra se ha coronado como el teléfono con la mejor cámara del momento, dejando a un lado al líder anterior, el Oppo Find X8 Ultra, para desplazarlo al segundo puesto.

El primer lugar es para Huawei

Con una puntuación de 175 puntos, el nuevo buque insignia de Huawei dejó atrás los 169 puntos de su competidor, consolidándose como referencia en calidad fotográfica. Ofrece distintas características llamativas como colores vivos, detalles nítidos, retratos con tonos de piel naturales.

Además de contar con un desempeño increíble en tomas ultra gran angular y con zoom teleobjetivo, manteniendo gran nivel de detalle. En cuanto a los videos, ofrece una toma estable y fluidos con alta nitidez, sin importar que esté en movimiento.

Google Pixel 9 Pro XL

El Google Pixel 9 Pro XL alcanzó una puntuación de 158 puntos, consolidando la apuesta de la compañía por la fotografía computacional. Aunque no recurre a sensores de gran tamaño, el dispositivo logra resultados sobresalientes gracias a sus algoritmos avanzados con inteligencia artificial, que mantienen la calidad de imagen en escenarios complejos como contraluces o escenas en movimiento.

Honor Magic6 Pro

Con la misma calificación (158 puntos), el Honor Magic6 Pro se posiciona entre los líderes del ranking. Su propuesta destaca por un conjunto óptico robusto que integra tres cámaras: una principal de 50 MP con apertura variable entre f/1.4 y f/2.0 (sensor de 1/1.3”), un ultra gran angular de 50 MP con campo de visión de 122°, y un teleobjetivo de 180 MP (f/2.6) con zoom óptico 2.5x, una resolución poco habitual en esta categoría.

iPhone 16 Pro Max

Por su parte, el iPhone 16 Pro Max obtuvo 157 puntos, impulsado por mejoras en óptica y video. Entre sus novedades sobresalen un ultra gran angular de 48 MP y un teleobjetivo de 5x (120 mm), lo que amplía las opciones para capturar primeros planos sin recurrir a recortes digitales.

iPhone 16 Pro

En la misma línea, el iPhone 16 Pro también alcanzó 157 puntos, compartiendo la mayoría de características con el modelo Pro Max. Su cámara principal de 48 MP, equipada con la segunda generación de tecnología Quad Pixel, junto con el nuevo chip A18 Pro, optimiza el procesamiento de imágenes y video en tiempo real con alta precisión.