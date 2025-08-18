Powerball Double Play en vivo : resultados y números ganadores del lunes 18 de agosto de 2025

Hoy lunes se realizó una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 18 de agosto de 2025, con una bolsa total con un valor en efectivo de $10 millones de dólares. Más abajo te mostramos el resultado del último sorteo: descubre los resultados ganadores de Powerball Double Play:

Números ganadores:

6 28 38 48 55 23

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que proporicona una segunda oportunidad a los seguidores de Powerball. Puedes usar tus números de Powerball en un sorteo distinto, cuyo premio máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para poder participar, debes anotar la función Double Play en tu boleto de Powerball por el precio de $1 dólar adicional por jugada.

Ojo, los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden aspirar a ganar premios en sendos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

Como sucede con Powerball, los premios de Double Play tienen que reclamarse en el estado donde acudiste a comprar el boleto agraciado. Los jugadores generalmente pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado a vender lotería del lugar geográfico donde hubieran adquirido el boleto.

Los premios superiores a $600 dólares se pueden solicitar en la sede principal de lotería en cada caso. No obstante, también hay algunos establecimientos autorizados,, cuya dirección debe consultarse debidamente según corresponda.

Dispones de 90 días y un año para acudir a tu administración a canjear tu boleto, según las restricciones de la jurisdicción en que se haya vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele estar en la parte de atrás del boleto. Si la fecha de vencimiento no estuviera en la lista, consúltalo con la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los sorteos de Double Play se realizan los lunes, miércoles y sábados, tras finalizar el sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play realizará su siguiente sorteo el sábado 23 de agosto

