Pronóstico del tiempo en Dallas para este lunes 18 de agosto

Este lunes 18 de agosto se espera que la temperatura en Dallas, Texas, logre un máximo de 100 grados Fahrenheit (38ºC). La probabilidad de lluvia será del 55% y se prevén nubes y claros. Además, el pronóstico estima ráfagas de viento que podrán llegar a 5.59 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 81 grados Fahrenheit (27ºC), con una probabilidad de precipitación del 14%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 4.35 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 111ºF (44ºC) de máxima y 111ºF (44ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:52 h y se pondrá a las 20:09 h, lo que significa un total de 13 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que habrá nubes y claros con probabilidad de tormentas y lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 81 y los 100 grados Fahrenheit (27 y 38 grados Celsius). Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en la Big D será del 55% por la mañana, 5% por la tarde y 55% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día, por lo que te recomendamos consultar todos los días nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada calurosa dura 3.4 meses, entre junio y septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más cálido de la ciudad según las estadísticas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura otros tres meses, del 25 de noviembre al 24 de febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Para concluir, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

El mes con más días húmedos en Dallas es mayo, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Por el contrairo, la temporada seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.

