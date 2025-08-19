Asesinan a hombre en parada de autobús mientras hablaba por videollamada en el norte de Houston
La víctima fue atacada el sábado. Su novia, con quien mantenía una llamada de FaceTime, rastreó el celular y lo halló sin vida en un área verde cercana
Un hombre fue asesinado la noche del sábado 16 de agosto mientras esperaba en una parada de autobús en el norte de Houston, informó el Departamento de Policía de Houston (HPD).
De acuerdo con el teniente a cargo de la investigación, el hecho ocurrió cerca de las 9:00 p. m., cuando la víctima se encontraba conversando por FaceTime con su novia. En ese momento, un hombre desconocido se le acercó y ambos sostuvieron una breve conversación amistosa.
Poco después, la víctima comenzó a correr repentinamente y la llamada se interrumpió.
El hallazgo de la víctima
Ante la desconexión, la novia rastreó la ubicación del teléfono a través del sistema de localización de Apple y acudió al lugar. El dispositivo fue encontrado en un área verde cercana y, junto a él, la víctima, quien ya no presentaba signos vitales.
Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del fallecido ni ofrecido una descripción del sospechoso.
El HPD mantiene la investigación abierta y pidió a la comunidad colaborar con información que pueda ayudar a dar con el responsable.
