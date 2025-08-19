Cómo mantener tu auto muy limpio





Consejos de expertos para limpiar la alfombra, el tablero, los tapizados, las pantallas y los parabrisas.

By Keith Barry

Te encanta tu auto, pero probablemente te encantaría más si no tuviera una mancha de café en la alfombra, polvo en el tablero y huellas dactilares por toda la pantalla táctil. Por suerte, esos y la mayoría de los problemas comunes son fáciles de solucionar sin tener que pagar por un servicio profesional de limpieza detallada.

Necesitarás los productos y las herramientas adecuados. Es tentador usar limpiadores domésticos comunes, algunos de los cuales sí funcionan. Pero en la mayoría de los casos, corres el riesgo de arruinar el interior de tu carro. “Vale la pena comprar productos diseñados para uso automotriz”, dice Michael Crossen, técnico automotriz principal de CR. “Los productos domésticos no están diseñados para los acabados que encontrarás en los autos modernos. Es posible que no limpien bien e incluso causen daños permanentes”.

Para ayudarte a mantener tu auto con un aspecto impecable, recurrimos a los expertos: los profesionales que mantienen impecables nuestra flota de vehículos de prueba, así como a proveedores de tapicería y detallistas profesionales. Aquí tienes sus mejores consejos.

Alfombra

Necesitarás: Aerosol limpiador de alfombra, agua, paños de microfibra y una aspiradora con cepillo para tapicería y boquilla para grietas.

Cómo limpiar: Retira las alfombrillas y usa la boquilla para grietas de la aspiradora para limpiar debajo de los asientos. Luego, usa el cepillo para tapicería para eliminar el pelo de mascotas, las migas, la arena y la suciedad de las alfombrillas y la alfombra. Si encuentras alguna mancha, rocíala ligeramente con un limpiador de alfombras; cualquier marca conocida funciona.

Frota suavemente la mancha con un paño de microfibra humedecido en agua.

“No empapes la alfombra, o te arriesgarás a que se forme moho y olor a humedad”, aconseja Crossen. Deja que todo se seque con las ventanas abiertas.

Tablero y molduras

Necesitarás: Paños de microfibra, limpiador de interiores para autos, alcohol isopropílico y un cepillo para detalles de una tienda de autopartes. También puedes usar un pincel limpio, un cepillo de dientes suave o un hisopo de algodón.

Cómo limpiar: Quita el polvo con un paño y limpia las grietas con el cepillo o el hisopo. Rocía con un limpiador de interiores ($10 en la mayoría de las tiendas de repuestos para autos) y limpia con otro paño de microfibra. Evita las toallas de papel (pueden dejar marcas), los limpiadores domésticos (pueden dañar las superficies) y los paños sucios (pueden arrastrar la suciedad y rayar las superficies). Para los residuos pegajosos, humedece un paño de microfibra con alcohol isopropílico y retíralos.

Tapicería de cuero y vinilo

Necesitarás: Una aspiradora, un paño suave, jabón para cuero y acondicionador de cuero de una tienda de autopartes.

Cómo limpiar: Aspira la suciedad o las migas de las grietas del asiento. Limpia la tapicería con un paño suave y húmedo y jabón para cuero (menos de $10 en línea, ferreterías o tiendas de repuestos para autos). “Frota con cuidado para no quitar la capa protectora del cuero o vinilo”, dice Crossen. Continúa con un acondicionador de cuero, que evitará que tanto el cuero como el vinilo se sequen. Si tu auto tiene molduras de vinilo en el tablero, evita los aerosoles de acabado brillante, ya que pueden causar reflejos en el parabrisas.

Parabrisas y pantallas de infoentretenimiento

Necesitará: Una gamuza, un paño de microfibra o un paño para lentes y un limpiacristales para autos sin amoníaco.

Cómo limpiar: Rocía el parabrisas con un limpiacristales a base de alcohol y sin amoníaco, como Invisible Glass o Sprayway, que se venden en la mayoría de las tiendas de repuestos para autos por unos $5. Limpia con una gamuza (un paño de cuero o sintético muy absorbente que no deja marcas). No rocíes las pantallas con ningún tipo de limpiador, ya que podría dañar el revestimiento antirreflejo o antihuellas. Limpia suavemente con un paño de microfibra limpio y seco; lo mejor es un paño para lentes.

Nota del editor: Este artículo fue publicado en la edición de septiembre/octubre de 2025 de la revista Consumer Reports.

