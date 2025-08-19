Macabro hallazgo: Encuentran cuerpo de joven mexicana lapidado en la construcción donde trabajaba

El cuerpo de Alma Elena Sánchez Marcelo, una mujer originaria del estado mexicano de Chiapas, fue localizado dentro de una pared de concreto en una obra en construcción ubicada en la Ciudad de México. Su hallazgo se produjo tres meses después de que su familia perdiera contacto con ella.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) y peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) acudieron al predio donde se edifica un conjunto habitacional a cargo del Instituto de Vivienda (INVI). Durante la búsqueda, las autoridades detectaron una zona de cemento de reciente creación que no correspondía con los planos del desarrollo.

Con apoyo de binomios caninos, bomberos y especialistas en criminalística, fotografía, arqueología y antropología forense, el muro fue demolido. En su interior se encontró el cuerpo de una mujer con signos de violencia, posteriormente identificado como el de Alma Elena.

La desaparición

De acuerdo con la Fiscalía, Alma Elena había sido vista por última vez en mayo en el oriente de la Ciudad de México. Aunque su familia reportó la desaparición semanas antes, la ficha de búsqueda fue emitida oficialmente hasta junio.

Según los testimonios, la joven viajó a la capital del país desde Chiapas en busca de mejores oportunidades laborales en el sector de la construcción. Su familia afirmó que mantenía comunicación constante hasta que repentinamente dejó de responder.

La denuncia formal fue presentada en agosto. Con base en las primeras investigaciones, las autoridades revisaron grabaciones de cámaras de vigilancia y obtuvieron indicios que apuntaron a la obra en construcción donde finalmente fue hallada.

Sospechan de su pareja sentimental

La principal línea de investigación de la Fiscalía señala como posible responsable a la pareja sentimental de la víctima, identificado en reportes preliminares como “Toño”, un hombre que trabajaba como vigilante en la misma obra donde fue encontrado el cuerpo.

Dos meses antes del hallazgo, este individuo se habría comunicado con la madre de Alma Elena para decirle que su hija había decidido regresar a Chiapas, versión que ahora es investigada como una posible maniobra para desviar la atención sobre su desaparición.

“La Fiscalía tiene identificado a un hombre como posible involucrado en los hechos y realiza acciones de búsqueda para lograr su localización y presentación ante la autoridad judicial”, informó la dependencia en un comunicado.

El cuerpo de Alma Elena fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa exacta y la fecha del fallecimiento.

