Casa Blanca abre cuenta de TikTok pese a conflicto con la red social de propiedad china

La Casa Blanca lanzó una cuenta oficial de TikTok el martes, menos de un mes antes de la fecha límite del presidente Trump para que la aplicación de redes sociales, propiedad de ByteDance, con sede en China, encuentre un nuevo propietario o enfrente una prohibición en todo Estados Unidos.

“¡Estados Unidos, VOLVIMOS! ¿Qué tal, TikTok?”, se lee en un mensaje que acompaña un video de 27 segundos, la primera publicación de la cuenta de la Casa Blanca en la popular aplicación.

La cuenta tenía alrededor de casi 50,000 seguidores tras las primeras horas de su lanzamiento.

Si bien el destino final de TikTok en EE. UU. aún no está claro, pero la cuenta oficial de la Casa Blanca es una señal de que la aplicación podría llegar para quedarse.

Cabe recordar que TikTok es propiedad de la empresa de internet china ByteDance y una ley federal que exige la venta o prohibición por motivos de seguridad nacional debía entrar en vigor un día antes de la posesión de Trump, el 20 de enero, pero el republicano ha aplazado tal proceso.

Según expertos, Trump tiene debilidad por la popular aplicación y le atribuye haberlo ayudado a ganar apoyo entre los votantes jóvenes cuando derrotó a Kamala Harris.

La cuenta personal de Trump en TikTok tiene 110.1 millones de seguidores, y su última publicación fue el día de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre de 2024.

TikTok es una aplicación de redes sociales tremendamente popular con 170 millones de usuarios en Estados Unidos. ByteDance, la empresa matriz de TikTok, declaró en abril que había estado en conversaciones con el gobierno estadounidense para encontrar una solución para la aplicación. Añadió que cualquier acuerdo “estará sujeto a la aprobación de la legislación china”.

A mediados de junio, Trump extendió por tercera vez el plazo para que la popular aplicación para compartir videos encuentre un comprador no chino o sería prohibida en Estados Unidos.

