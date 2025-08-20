Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy miércoles 20 de agosto en México y los principales países

El precio del dólar hoy se muestra igualmente fortalecido ante varios de sus pares emergentes, si bien está experimentando cambios en el mercado azteca.

El precio del dólar estadounidense este miércoles 20 de agosto de 2025 cerró con un valor de intercambio de 18.75 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

En compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza hoy a 18.4 y 18.81 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza en verde a un valor de 18.75 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la baja esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar baja su valor y la tendencia se sitúa a la baja. El precio promedio de hoy ha sido de 25.91 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua permanece en negativo tras el cierre de mercados. El precio está ahora mismo en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar cambia su evolución regular y cotizó este día en negativo. Luego de mantener el día previo al alza, hoy su valor es de 500.74 colones por cada dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana mantiene su tendencia a la baja y sus valores tras el cierre fueron de 61.75 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 18.75 PESOS MEXICANOS HONDURAS 25.91 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 500.74 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 61.75 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

A la hora de enviar dinero desde Estados Unidos, te recomendamos comparar precios: tener en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que reciben las diferentes empresas de remesas. Identifica el país al que destinas el dinero, introduce el monto a enviar y calcula los costos.