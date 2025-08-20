Desalojan el Capitolio de Texas debido a una amenaza de ataque emitida en redes sociales

Debido a una amenaza detectada por las autoridades en las redes sociales, el Capitolio de Texas tuvo que ser desalojado de visitantes y cerrado al público el martes por la tarde.

Previo a este incidente, un grupo de manifestantes estaban reunidos cerca del recinto en apoyo de la representante estatal Nicole Collier, quien permanecía en la Cámara negándose a firmar un documento para permitir que un oficial del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), la escolte y vigile constantemente, dondequiera que vaya.

Desde que varios demócratas abandonaron el estado a principios de este mes para obstaculizar la redefinición de distritos electorales, todos los miembros necesitan permiso por escrito del presidente para salir de la Cámara de Representantes, situación que Nicole Collier se niega a aceptar.

En solidaridad con la demócrata de 52 años, un grupo de civiles pretendía permanecer cerca de ella, pero una presunta amenaza fue detectada por las autoridades.

Durante varias horas se mantuvo cerrado el acceso al Capitolio de Texas. (Crédito: Eric Gay / AP)

A través de un comunicado, el Departamento de Seguridad Pública estatal señaló haber detectado una convocatoria en redes sociales invitando a la ciudadanía a acudir al Capitolio de Texas para literalmente linchar a las personas en desacuerdo con Nicole Collier.

“En dicho mensaje, un individuo insta a otros a acudir al Capitolio y actuar disparando y matando a quienes no permitan que los legisladores se vayan.

Para la seguridad de quienes se encuentran en el Capitolio Estatal de Texas y como medida de precaución, el Departamento de Seguridad Pública de Texas evacuó al público del edificio del Capitolio”, detallaron las autoridades.

Los demócratas de la Cámara de Representantes de Texas emitieron una declaración donde agradecen la intervención de las autoridades para hacerle frente a la amenaza.

“Agradecemos a los agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas, cuya rápida y profesional respuesta a la amenaza de seguridad garantizó la seguridad de todos los representantes, el personal y el público. La violencia y las amenazas no tienen cabida en nuestro proceso democrático, y condenamos rotundamente cualquier amenaza contra servidores públicos o agentes del orden, independientemente de sus diferencias políticas.

Nuestra democracia prospera cuando los ciudadanos participan pacífica y apasionadamente en el proceso cívico, no mediante la intimidación ni la violencia”, indica parte del texto.

