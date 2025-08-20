“Entre y busque en la parte de atrás”: El terrible mensaje enviado a una madre para hallar a su hija asesinada

El cuerpo de Danna Angelina Muñoz Rayón, reportada como desaparecida el domingo pasado, fue hallado la madrugada de este martes en el patio de una vivienda en la ciudad de Chihuahua, tras una serie de mensajes anónimos que alertaron a su familia sobre su posible paradero.

Según versiones extraoficiales, fue la propia familia quien impulsó la búsqueda al indagar por cuenta propia en redes sociales, tras no recibir respuesta de la joven desde el sábado por la noche, cuando avisó que se reuniría con amigas. La ficha de búsqueda se difundi

ó rápidamente en plataformas digitales, donde comenzaron a aparecer comentarios desde cuentas recién creadas.

Uno de los mensajes, presuntamente redactado por una amiga que logró escapar del sitio donde ambas fueron privadas de la libertad, advertía: “Discúlpeme que se lo diga. Yo soy su amiga, la que logró escapar. Y, señora, si está viendo esto, ya entre y busque en la parte de atrás. Yo miré todo lo que pasó”.

El domicilio señalado fue acordonado desde la tarde del lunes por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), aunque el cateo se retrasó hasta la madrugada del martes debido a la falta de una orden judicial. La demora desató protestas por parte de familiares, amistades y vecinos, quienes exigieron el ingreso inmediato a la propiedad.

Danna desapareció en #Chihuahua después de salir de una fiesta con sus amigas y su cuerpo ya fue localizado. Su familia exige justicia. pic.twitter.com/egiiMydoHe — imagenCrystal (@imagen_crystal) August 19, 2025

Tras la autorización judicial, agentes ministeriales ingresaron al inmueble cerca de las 4:00 a.m. y localizaron el cuerpo de la joven enterrado bajo una plancha de concreto en el patio trasero. Posteriormente, fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia correspondiente.

De acuerdo con reportes preliminares citados por medios locales, Danna habría sido apuñalada, además de presentar múltiples signos de violencia.

La Fiscalía General del Estado confirmó el hallazgo y señaló que varias personas están siendo interrogadas, además de que se abrió una investigación por el delito de feminicidio.

Una joven identificada como Mirlet “N”, presunta amiga de la víctima, habría sido testigo de la agresión. De acuerdo con las autoridades, logró escapar del domicilio y posteriormente compartió su testimonio, aunque permanece bajo custodia ante las inconsistencias en su declaración.

La Asamblea Feminista de Chihuahua (AFECH) y otras organizaciones civiles han exigido sanciones a los funcionarios responsables por la demora en la intervención, así como la implementación de políticas públicas que garanticen la seguridad de mujeres y niñas en el estado.

Sigue leyendo:

– El asesino de una mujer y sus 3 hijas en Sonora quería cobrar un seguro.

– Marcha de las mujeres en México reclama justicia contra la violencia de género.