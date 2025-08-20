Israel quiere evitar frontera con Palestina con colonización en Cisjordania ocupada

El gobierno de Israel aprobó este miércoles un proyecto clave de construcción de 3,400 viviendas en Cisjordania ocupada, lo que expandirá los asentamientos junto a Jerusalén Este. Esto también impediría el acceso a la ciudad desde Cisjordania ocupada y dificultaría el establecimiento de un Estado palestino contiguo.

“Me complace anunciar que hace apenas una hora la administración civil aprobó la planificación para la construcción del barrio E1”, anunció en un comunicado Guy Yifrah, alcalde de la colonia israelí de Malé Adumim, al este de Jerusalén.

La posible aprobación de este emblemático y controvertido proyecto suscitó la semana pasada una fuerte oposición a nivel internacional. La ONU y la Unión Europea instaron a Israel a renunciar a su construcción.

Medida busca bloquear creación de Palestina

La ONG israelí Paz Ahora, contraria a la colonización, advirtió contra un “plan fatal para el futuro de Israel y para cualquier posibilidad de una solución de dos Estados” al conflicto israelo-palestino. Mientras que de la ONG Ir Amim, el investigador Aviv Tatarsky señaló que “se trata de una decisión consciente por parte de Israel para implementar un régimen de ‘apartheid’. Si la comunidad internacional se toma en serio la paz y un Estado palestino, es urgente tomar medidas efectivas para prevenir que Israel expulse a los palestinos en la zona E1”.

Fuera de Jerusalén Este, ocupado y anexado por Israel, viven en Cisjordania unos tres millones de palestinos, junto a aproximadamente 500,000 israelíes establecidos en colonias que la ONU considera ilegales según el derecho internacional. No obstante, la colonización de Cisjordania, fronteriza con Jordania, se ha mantenido bajo todos los gobiernos israelíes, tanto de izquierda como de derecha, desde 1967, y se intensificó bajo el actual ejecutivo, en particular desde el inicio de la guerra en Gaza desencadenada el 7 de octubre de 2023 tras el ataque sin precedentes de Hamá, grupo considerado terrorista por Estados Unidos y La Unión Europea, contra Israel.

Los enfrentamientos, a veces mortales, entre poblaciones palestinas locales, el ejército y colonos judíos se multiplicaron en la zona. Las autoridades israelíes restringen fuertemente los desplazamientos de los palestinos de Cisjordania, quienes dependen de permisos para atravesar los controles y entrar en Jerusalén Este o en Israel.

