Piscis hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 20 de agosto

La astróloga mexicana Mhoni Vidente anunció que Piscis vivirá una semana muy especial, llena de renovación, equilibrio y fortaleza interior. Es el momento perfecto para cerrar ciclos que ya no suman y abrirse con confianza a nuevas experiencias que traerán calma y plenitud.

La sensibilidad será el gran poder de los piscianos. Si la canalizan en la creatividad y en relaciones sinceras, podrán convertir cualquier reto en un valioso aprendizaje. En el trabajo, la constancia será clave para retomar proyectos pendientes y destacar. En lo económico, aparece un ingreso extra que brindará tranquilidad y permitirá planificar el futuro con mayor seguridad.

Energía y espiritualidad

Mhoni aconseja practicar meditación, limpiar espacios y encender velas rojas para atraer energías positivas y reforzar la confianza. También invita a estar atentos a las señales y a los consejos de personas cercanas, ya que podrían marcar la diferencia en la toma de decisiones.

Guía semanal

Los números 08 y 23, junto con el color rojo, serán símbolos de pasión, fuerza y determinación. Según la astróloga, estos elementos impulsarán a Piscis a avanzar con firmeza hacia sus metas y a abrirse a la abundancia que el universo tiene preparada.