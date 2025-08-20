Quién era Ariela “La Langosta”, influencer dominicana asesinada en Nueva York

Ariela Mejía-Polanco, conocida en redes sociales como “La Langosta”, murió tras recibir múltiples disparos mientras conducía por la autopista Cross County Parkway, en Nueva York. La influencer dominicana fue encontrada sin vida el domingo dentro de su vehículo Mercedes-Benz G-Class, con impactos de bala visibles en la ventanilla del conductor.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Westchester confirmó que la causa de muerte fueron múltiples heridas de bala, y el Departamento de Policía local investiga el hecho como un homicidio. El caso ha generado conmoción en la comunidad latina y se convirtió en el segundo asesinato de una influencer dominicana en circunstancias similares en menos de un mes, después del crimen de Charlotte Rodríguez, amiga cercana de Ariela, ocurrido en Florida.

Ariela nació en República Dominicana y se mudó a Estados Unidos siendo joven. Residía entre los condados de Westchester y Rockland, y trabajaba como mesera en clubes nocturnos, además de desempeñarse como bailarina, modelo y creadora de contenido.

En Instagram, donde acumulaba más de 567,000 seguidores, compartía imágenes de su día a día, colaboraciones con marcas y momentos personales. Su apodo “La Langosta” hacía referencia a su estilo llamativo, energía en la pista de baile y carisma frente a las cámaras. También fue reconocida por su participación en el videoclip de “Wapae” junto al rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine, quien la despidió en redes sociales con un emotivo mensaje: “No existe un corazón más lindo”.

Horas antes del asesinato, Ariela acudió a una fiesta en el club Ikon de Manhattan, donde compartió videos disfrutando con amigos. Esa madrugada regresaba a casa cuando fue atacada a tiros. Una persona de interés, identificada como su pareja sentimental, Nata Cartier, está siendo interrogada, aunque las autoridades no han confirmado detenciones ni móviles oficiales.

Conmoción, duelo y exigencia de justicia

La muerte de Ariela ha causado un fuerte impacto en la comunidad latina de Nueva York. Frente al club nocturno donde trabajaba se erigió un altar improvisado con velas, flores y mensajes de despedida. “Ella fue más que una compañera, era como familia”, dijo Mariela Cortés, amiga y colega de Ariela.

Opus Lounge anunció el cierre temporal de sus puertas en señal de duelo. “Hoy la vida nocturna pierde un ángel”, publicó el local en Instagram. Marcas de moda, artistas urbanos y creadores de contenido con los que colaboraba también expresaron sus condolencias.

El restaurante Ikon, otro de sus lugares de trabajo, también compartió un mensaje: “Tu alegría, tu humildad y tu forma de atender a todos con tanto cariño siempre te hicieron brillar”.

Segundo crimen en circunstancias similares

La muerte de Ariela se produce exactamente un mes después del asesinato de Charlotte Rodríguez, también dominicana, bailarina y amiga cercana, quien fue hallada sin vida en Florida en circunstancias similares. Las autoridades no han confirmado una conexión directa entre ambos crímenes, pero los paralelismos han despertado preocupación entre sus seguidores y familiares.

Ambos casos están bajo investigación activa, con la colaboración de agencias locales, estatales y federales. Hasta el momento, no se han realizado arrestos ni se ha determinado públicamente un motivo.

Con más de 500,000 seguidores y una carrera en ascenso, Ariela se había convertido en una figura reconocida en la vida nocturna neoyorquina y en el mundo del entretenimiento urbano. Planeaba lanzar su propia línea de ropa y accesorios inspirados en su estilo personal. Amigos y seguidores recuerdan a “La Langosta” como una mujer trabajadora, alegre y carismática.

“Nos quedamos con el corazón roto. Te recordaremos como lo que siempre fuiste: una mujer con un buen corazón”, escribió Rosairis Toribio, colega cercana.

