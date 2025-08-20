Trump exige la renuncia de funcionaria de la Reserva Federal acusada de cometer un fraude

El presidente Donald Trump exige la renuncia de Lisa DeNell Cook, funcionaria de la Reserva Federal, debido a que se le acusa de mentir al momento de llenar un formulario para acceder a un préstamo hipotecario.

William Pulte, director de la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda (FHFA), le hizo llegar una carta a la fiscal general Pam Bondi donde denuncia un indebido proceder llevado a cabo Lisa DeNell Cook para obtener un crédito que le permitiera comprar una casa.

“Falsificó documentos bancarios y registros de propiedad para obtener términos de préstamo más favorables, cometiendo potencialmente fraude hipotecario”, indica parte del documento.

Cook es considerada una figura destacada en el ámbito económico global y eso le permitió convertirse en la primera afroamericana en formar parte de la junta directiva de la Reserva Federal en más de un siglo de historia del banco central estadounidense.

Al parecer, la economista de 61 años primero firmó una hipoteca a 15 años sobre la propiedad de Ann Arbor, Michigan, declarando que sería su residencia principal, esto en junio de 2021.

Un mes más tarde, Cook adquirió otra casa en Atlanta, Georgia, solicitando un préstamo a 30 años, pero lo controversial del asunto es que también se comprometió a utilizarla como vivienda habitual, esto con el objetivo de que los intereses de su crédito fueran más bajos.

Donald Trump ha intensificado su presión hacia los miembros de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. (Crédito: Julia Demaree Nikhinson / AP)

“¿Cómo puede esta mujer estar a cargo de los tipos de interés si supuestamente miente para beneficiarse de sus propios tipos hipotecarios?”, escribió William Pulte en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

Al enterarse de lo sucedido, Donald Trump recurrió a la plataforma Truth Social donde mediante una corta y tajante frase se refirió al destino que le aguarda a la empleada federal.

“¡Cook debe dimitir ya!, escribió”.

Lisa Cook fue designada por el presidente Joe Biden como miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal y, hasta 2038, tiene voto permanente en el comité de fijación de tasas del banco central.

A pesar de la acusación en su contra, ni ella ni ningún miembro de la Reserva Federal emitió comentarios al respecto.

Es de llamar la atención que, en los últimos meses, otros dos demócratas también se vieron involucrados en presuntas anomalías hipotecarias: Letitia James, fiscal general de Nueva York; y Adam Schiff, senador de California.

Sigue leyendo:

• Letitia James, fiscal federal que intentó embargar a Donald Trump, es señalada por presunto fraude hipotecario

• Adam Schiff asegura que Trump está lucrando con la presidencia