Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy jueves 21 de agosto en México y los principales países

El precio del dólar hoy nos llega con una cotización fortalecida ante varios de sus pares emergentes, aunque está experimentando cambios en el mercado azteca.

El precio del dólar estadounidense este jueves 21 de agosto de 2025 cerró con un valor de intercambio de 18.76 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

Por lo que respecta a compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza este día a 18.4 y 18.76 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza en positivo a un valor de 18.76 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la suba esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar sube de precio y la tendencia se sitúa a la baja. El precio promedio de hoy fue de 25.94 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua continúa en positivo tras el cierre de mercados. Su valor está este jueves en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar retorna a su tendencia habitual que es cotizar en positivo. Luego de permanecer ayer al alza, hoy su valor es de 502.14 colones por cada dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana mantuvo su tendencia al alza y cotizó al cierre a 62.19 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

