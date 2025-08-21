Mexicana Lizbeth Ovalle ficha por cifra récord en la NWSL con Orlando Pride

La futbolista mexicana Lizbeth Ovalle fichó con el Orlando Pride de la NWSL por una cifra récord de más de un millón de dólares.

El Pride no reveló los términos del acuerdo, pero según el portal The Associated Press, detalló que el Pride pagaría una tarifa de $1,5 millones de dólares.

El traspaso supera los 1,3 millones de dólares que el Arsenal pagó al Liverpool por la delantera canadiense Olivia Smith en la Superliga Femenina Inglesa el mes pasado.

Bienvenida a Orlando ✨



The Orlando Pride have signed Mexican forward Jacquie Ovalle to a world-record deal through 2027, with a mutual option for 2028.



READ MORE: https://t.co/4jcWiHmngN pic.twitter.com/302FKwres6 — Orlando Pride (@ORLPride) August 21, 2025

Esta cifra rompió el récord anterior de 1,1 millones de dólares que el Chelsea pagó al San Diego Wave por la defensa Naomi Girma en enero.

Ovalle, conocida como Jacquie, fichó por el Pride hasta la temporada 2027, con una opción mutua para 2028.

“Estoy muy contenta de unirme al Orlando Pride”, declaró Ovalle en un comunicado emitido por el Pride. “Vengo con el claro objetivo de ganar títulos y dejar huella en el Club. Estoy lista para darlo todo y ayudar al Orlando Pride a seguir siendo un equipo líder”.

Lizbeth Ovalle, La Maga, se va a Estados Unidos

Lizbeth Ovalle, de 25 años, deja el equipo de Tigres Femenil con el que consiguió seis títulos desde que se unió al equipo en 2017.

Ovalle, apodada La Maga, también ha representado a México en el Tri Femenino con 20 goles en 58 partidos disputados.

La futbolista femenina deja Tigres como la máxima anotadora en la historia del club con 136 goles.

Apodada La Maga, Ovalle se hizo viral en redes sociales este año con un golazo de “patada de alacrán”, solo de espaldas a la portería, en un partido de Tigres contra Guadalajara.

Ovalle jugará el Juego de Estrellas de la Liga MX Femenil contra el Barcelona el viernes antes de unirse al Pride.

“Esta es una transferencia histórica no solo para nuestra institución, sino también para el fútbol mexicano y mundial”, declaró Tigres en un comunicado anunciando el acuerdo. “Se ha concretado la transferencia de una jugadora ampliamente reconocida como la mejor de la Liga MX Femenil”.

