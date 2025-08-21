Paris Hilton muestra el primer adelanto de su serie animada “Paris & Pups”

Paris Hilton, socialité y empresaria estadounidense, está próxima a debutar como productora luego de anunciarse el lanzamiento de su serie animada “Paris & Pups”. Y a solo unas semanas de su estreno, se han dado a conocer varios detalles de este proyecto. ¿De qué trata y cuándo llegará a las pantallas? Aquí te lo contamos.

De acuerdo con un comunicado emitido este 20 de agosto, la producción creada por HappyNest Entertainment y 9 Story Media Group en colaboración con 11:11 Media se transmitirá a través de la plataforma de YouTube, a partir del 23 de septiembre.

“La serie se ambienta en un glamuroso hotel lleno de brillo, aventura y corazón, un lugar que siento como mi hogar después de haber crecido en hoteles y haberlos convertido en mi patio de recreo“, detalló Paris Hilton dentro del comunicado.

Además de inspirarse en el sitio que la vio crecer y en su propia historia de vida por medio de la protagonista, ‘Paris Star’, la socialité incluyó como estrellas del show a sus cinco cachorros: Diamond, Baby, Slivington, Mugsy y Bijou.

“Paris & Pups no se trata solo de perros adorables, sino de amor, amistad, perseguir tus sueños y vivir la vida al máximo“, destacó la famosa. “He soñado con plasmar mi amor por los animales en la pantalla desde que tengo memoria, y ahora, como madre de dos pequeños amantes de los animales, siento que es el momento perfecto”, expresó la también DJ.

A la par de su mensaje, Paris Hilton compartió el primer tráiler de la serie, ofreciendo una mirada a la personalidad amable, creativa y un poco traviesa de la pequeña sobre la que se centra la historia. Y dentro de él, confirmó que el tema musical original de la serie infantil fue compuesto y producido por la también DJ.

“Paris & Pups” se estrenará en YouTube el 23 de septiembre con cuatro episodios debut y nuevos capítulos se lanzarán semanalmente después de esta fecha inicial. Checa el tráiler oficial aquí:

Seguir leyendo:

• Paris Hilton es voluntaria en un refugio para animales afectado por los incendios en Los Ángeles

• Paris Hilton publica impactante video de su hogar reducido a cenizas tras incendios de Los Ángeles

• Paris Hilton pierde su mansión de Malibú en los voraces incendios de California