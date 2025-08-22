Pronóstico del tiempo en San Antonio para este viernes 22 de agosto

Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de visita esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el clima este viernes 22 de agosto. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es necesario saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día en San Antonio se prevén nubes y claros. Se espera una temperatura máxima de 93 grados Fahrenheit (34ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 73 grados Fahrenheit (23ºC) al caer la noche. También se espera un viento del noreste, que alcanzará los 6.84 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 51%.

La presión atmosférica media será de 1012.7 hPa, una medición que irá constante. El Sol saldrá a las 07:06 h y el crepúsculo será a las 20:07 h, lo que significa un total de 13 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones en San Antonio, Texas son del 55%. La temporada de lluvias en San Antonio se produce normalmente de mayo a octubre, con la mayor precipitación que ocurre en septiembre.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se esperan pocas nubes con escasa probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 75 y los 91 grados Fahrenheit (24 y 33ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Mira una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una ciudad famosa por su clima cálido, con temperaturas que superan los 90º F en verano. La Ciudad del Álamo cuenta con un clima subtropical húmedo, es decir, inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio durante el año es de 70° F. Sin embargo, dependiendo del periodo estas varían bastante.

Durante los meses de verano, los termómetros pueden llegar los 100° F, por lo que es importante mantenerse hidratado y no salir a la calle durante las horas centrales del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son suaves y llevaderas, con una media de unos 50° F.

No te pierdas las novedades del clima en San Antonio en https://laopinion.com/tema/clima-en-san-antonio/.