Reportan sexta muerte por brote de enfermedad del legionario en Nueva York: infecciones llegan a 111

Las autoridades de la ciudad de Nueva York informaron sobre una sexta muerte relacionada con un brote de enfermedad del Legionario en Central Harlem, ciudad de Nueva York, donde más de 100 personas han sido diagnosticadas contagiadas.

Señalan que la persona falleció a principios de este mes en las afueras de la ciudad de Nueva York. Su fallecimiento se descubrió recientemente durante la investigación en curso del departamento de salud de la ciudad sobre el brote que comenzó a finales de julio, según informó la agencia. El departamento había reportado una quinta muerte tres días antes.

Este 21 de agosto, se habían diagnosticado ya un total de 111 personas con legionelosis. Siete personas se encuentran hospitalizadas, según el departamento. El lunes, catorce personas habían sido hospitalizadas.

Alerta sanitaria en la ciudad

La bacteria causante de la legionelosis se había descubierto en 12 torres de refrigeración de 10 edificios, incluyendo un hospital municipal y una clínica de salud sexual, informaron autoridades a AP. Se han completado las tareas de remediación en todas las torres de refrigeración.

Recordamos que la legionelosis es un tipo de neumonía causada por la bacteria Legionella, que crece en agua caliente y se propaga a través de los sistemas de agua de los edificios. Precisamente, el brote de la ciudad se ha relacionado con las torres de refrigeración, que utilizan agua y un ventilador para enfriar los edificios.

Los funcionarios de salud de la ciudad dicen que las personas que viven o trabajan en el área deben comunicarse con un proveedor de atención médica si desarrollan síntomas parecidos a los de la gripe.

Diferencias de la legionelosis de otras enfermedades respiratorias

La legionelosis, también conocida como enfermedad del legionario, se diferencia de otras enfermedades respiratorias comunes principalmente en su causa, características clínicas y gravedad:

Causa:

La legionelosis es causada por la bacteria Legionella, principalmente Legionella pneumophila, que se encuentra en ambientes acuáticos y se transmite por inhalación de aerosoles contaminados, como los de sistemas de agua, duchas o torres de refrigeración.

Otras enfermedades respiratorias comunes pueden estar causadas por virus, otras bacterias o agentes distintos.

Manifestaciones clínicas:

La legionelosis puede presentarse como una forma grave de neumonía (enfermedad del legionario) con síntomas que incluyen fiebre alta (más de 40 °C), tos con moco o sangre, dificultad para respirar, dolor en el pecho, síntomas gastrointestinales (náuseas, vómitos, diarrea) y alteraciones mentales como confusión.

También tiene una forma más leve llamada fiebre de Pontiac, que no afecta los pulmones y se asemeja a una gripe con fiebre, escalofríos y dolores musculares.

En contraste, las enfermedades respiratorias comunes como la gripe o bronquitis suelen tener síntomas virales típicos sin neumonía severa ni altos índices de mortalidad asociados a una bacteria específica como Legionella.

Diagnóstico:

La legionelosis requiere pruebas específicas para identificar la bacteria Legionella, como cultivos específicos, pruebas de antígenos en orina o PCR, debido a que sus síntomas pueden ser similares a otras neumonías o infecciones respiratorias.

Otras neumonías bacterianas o virales se diagnostican con métodos diferentes y generalmente no requieren pruebas tan específicas para Legionella.

Gravedad y tratamiento:

La enfermedad del legionario puede ser mortal si no se trata con antibióticos adecuados, y su cuadro puede empeorar rápidamente con insuficiencia respiratoria o multiorgánica.

Otras enfermedades respiratorias comunes pueden ser autolimitadas o responder a tratamientos diferentes y suelen tener un pronóstico menos severo.

Lea también: