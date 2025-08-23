Horóscopo de hoy de Nana Calistar 23 de agosto de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Ay mij@, este sábado no te me quedes con los brazos cruzados mirando pa’l techo, es día pa’ reflexionar y ponerte las pilas con esos sueños que has tenido guardados en la gaveta de “luego lo hago”. El tiempo pasa volando y los pretextos de que no hay dinero o ganas ya no te sirven, o te aplicas o te quedas mirando cómo otros avanzan. Si no tienes pareja, no te apachurres, que a veces la soledad enseña más que un mal acompañado. Eso sí, viene alguien muy distinto a ti que te sacará varias sonrisas… nada seguro, pero fajes de ocasión sí habrá y de esos que hacen sudar hasta los lentes.
Aprende a quererte más, a ponerte bonito o bonita pa’ ti y no pa’ que te anden mirando los demás. Haz limpieza en tu casa, barre los rincones y mueve muebles, porque cuando se mueve la escoba, también se mueven las energías y llegan bendiciones. No te me claves en chismes ni te pongas de lengua suelta, porque palabra mal dicha es como piedra lanzada, ya no regresa y sí da en la frente. Ten ojito con dos amistades que se dicen cercanas, porque más que ayudarte podrían enredarte en broncas familiares.
Consejo de señora de antes: “Si no tienes pareja, aprende a dormir a pierna suelta y a disfrutar tu cama sola, porque más vale solterón contento que mal acompañado y con cuernos frescos.”
VIRGO
Ay criatura de Dios, tú de por sí eres de los que piensa y piensa, pero estos días vas a estar recordando al pasado como si ahí hubiera algo bueno. ¡Ya suéltalo! Ese pasado ya te dejó golpes, lágrimas y hasta desveladas con Kleenex en la mano. No me estés aflojando la caricia a lo menso, porque podrías salir con tu “domingo siete” y luego vas a andar buscando padrino hasta debajo de las piedras. Si no está en tus planes la cigüeña, ponte trucha, que ahorita hay métodos pa’ todo, menos pa’ las excusas.
El amor bonito llegará, pero no a la primera cita, así que deja de regalar el mandado tan pronto, que luego te botan como trapo viejo. Una amistad nueva va a tocar tu puerta y te traerá alegrías, además de una llamada o mensaje que te levantará el ánimo. Eso sí, cuida tus pasos porque andas medio propenso a caídas o golpes, y ni modo que quieras andar vendado como momia.
En lo laboral, aguas con dejar tu trabajo actual sin tener el nuevo asegurado, porque las oportunidades tienen fecha de caducidad y no todo lo que brilla es oro. Checa bien qué te conviene, no aceptes cualquier hueso nomás por hambre.
Consejo de señora de antes: “Más vale guardar la caricia que regalarla al primero que se aparece, porque lo fácil se olvida rápido y lo difícil se saborea más.”
LIBRA
Ay Libra, tiempo de cerrar, limpiar y empezar de cero. Es hora de apapachar a tu familia, compartir lo que sientes y no quedarte callado como si nada pasara. Eso sí, estos días podrían presentarse bronquitas familiares, pero recuerda que si tú no le das cuerda al pleito, no avanza.
No le tengas miedo al cambio de rutina, porque ahí está la clave pa’ que tus sueños de aquí a fin de año se hagan realidad. Y ojo, no te me claves con quien ni te mira, porque pa’ sufrir ya tenemos los zapatos apretados. Te enterarás de chismes de infidelidad de una amistad, y hasta podrías terminar encamándote con alguien cercano que no estaba en el guion.
Si regresa alguien del pasado, no me lo recibas como recalentado de tres días, mándalo por un tubo, que quien ya mintió una vez, lo vuelve a hacer. Mejor disfruta tus amistades, tus comadres y hasta las salidas a chismear, porque ahí también se aprende.
Consejo de señora de antes: “No me revuelvas lo que ya estaba frío, porque lo recalentado nunca sabe igual y termina por hacer daño al estómago y al corazón.”
ESCORPIO
Escorpio, vida mía, la vida te anda poniendo lecciones una tras otra, y si no aprendes ahora, mañana te las repite más caras. Abre bien los ojos, porque hay amistades que nomás te sonríen de frente pero por atrás te ponen el pie. No dejes entrar amores falsos, ni confíes en dulces que traen veneno escondido.
Deja de perder tiempo, porque este año ya va corriendo como agua, y tú sigues con proyectos a medio arrancar. Ponte las pilas, que de nada sirve llorar sobre leche derramada. Regresa alguien de piel aperlada, pero ten cuidado, porque donde hubo fuego quedan cenizas, y no todas las cenizas son buenas, algunas todavía queman.
En los dineros vas bien, pero no te me desboques gastando en cosas inútiles, porque en septiembre y octubre podrías andar apretado. Si tienes pareja, aclaren los chismes antes de que crezcan como bola de nieve, porque si no, los pleitos estarán a la orden del día. Y tú tranquilo, que si ladran los perros es porque el caminante va avanzando.
Consejo de señora de antes: “Tú no bajes la cabeza, que quien se agacha mucho termina con gente montada encima. Y recuerda, más vale solo que mal acompañado… y peor encuerado.”
ARIES
Aries, si ya dudas de tu pareja no andes haciendo circo sin pruebas, mejor investiga con calma y calladito que te ves más bonito. No reclames a lo tonto porque luego quedas como histérico sin razón. Deja de dar tantas explicaciones, que no todo mundo merece conocer tu vida. Estos días vas a estar muy pensativo, con ganas de comerte al mundo, darle vuelo a la hilacha y hasta de andar de resbaloso, pero aguas, porque los impulsos sin medida traen consecuencias que no se borran con un “perdón, me equivoqué”.
Aprende a disfrutar la soledad, que estar solo no significa estar vacío. El día que lo entiendas te darás cuenta que la verdadera felicidad no depende de nadie más. Viene un amor muy perro que te va a poner de cabeza, de pies y hasta de rodillas, y tu corazoncito va a estar tambaleando sin saber a quién escoger. La vida te pondrá cambios fuertes que aunque te saquen lágrimas, te darán lecciones que ni en la escuela te enseñan.
Amistades andarán de hocico suelto, contando lo que no les toca. Y ahí sí, mi’jo, la señora de antes te diría: “El que mucho habla, poco hace, y al hocicón se le cierra con un buen susto”. También podrías recibir noticias de alguien que te importa mucho, pero no serán tan bonitas como esperas. Prepárate, que esos golpes de realidad también hacen crecer.
Consejo de señora de antes: “No prestes tu corazón al primero que te sonríe, que hay muchos lobos disfrazados de oveja. Y si vas a llorar, que sea de risa, no de coraje.”
TAURO
Ay Tauro, ya deja de andar esperando a que la gente te dé lo que nunca te va a dar. Suelta a esos que nomás te jalan pa’ abajo y mándalos directito al chorizo. Deja de mendigar amor, porque el que no te busca es porque no le interesas, punto. Vienen días de introspección, de querer mejorar, de cambiar hábitos y enfocarte en cosas que sí dejan frutos.
Ojo con los amores de una noche, porque traen más complicaciones que alegrías. Hazle caso a tu sexto sentido y a los sueños que últimamente te están dando pistas de lo que viene. Si tienes pareja, habla y no te quedes callado, porque la bomba que guardas tarde o temprano explota, y cuando lo haga, va a volar hasta la vecindad entera.
Se ven traiciones en tu entorno, no necesariamente de pareja, pero sí en asuntos de lana o compromisos. Aguas con préstamos, deudas o pagarés, porque podrías cerrar una puerta que después vas a necesitar abrir. También cuida tu salud, sobre todo dolores musculares y caídas tontas que te pueden dejar adolorido varios días.
En lo sentimental, llega un amor de paso, de esos que nomás se arriman pa’ robarte la caricia y salir huyendo. También se te aparece un familiar que tenías años sin ver, y ojo con una amistad que anda con interés por ti, pero puro fuego de cama, nada de futuro.
Consejo de señora de antes: “Más vale cama vacía que cama compartida con quien no sabe querer. No te rebajes por migajas cuando mereces banquete.”
GÉMINIS
Géminis, te vas a enterar de un embarazo cercano, puede ser en la familia o en una amistad, y eso te sacará de onda. Viene la planeación de un viaje en grande, así que ponte pilas pa’ organizarlo bien y no andar de último minuto. Estos días son de aprender de tus errores, de no tropezar con la misma piedra, porque ya pareces coleccionista de tropiezos.
En el amor, vienen cambios fuertes que podrían desestabilizar tu relación si tienes pareja. Vas a estar a prueba, porque tu pior es nada podría sentir que ya no le das la misma atención, y de ahí nacen pleitos tontos que se hacen bola de nieve. Una amistad también te pondrá a prueba con un favor, porque últimamente andas medio indiferente con los demás.
Cuidado con dejarte llevar por lo que digan los demás, porque las opiniones ajenas se te meten como humedad y después cuesta sacarlas. Un evento social se cancela a última hora, pero no te me agüites, que la vida te está librando de algo que no te convenía.
Vienen oportunidades de viaje en familia o con pareja, y de arrancar un negocio que has traído en la cabeza desde hace rato. Eso sí, ponte trucha con la dieta, porque el engrudo se te va a hacer bolas y podrías subir de peso más rápido que los precios del súper.
Consejo de señora de antes: “Hazle caso a tu conciencia, no a la vecina. El que vive de la opinión de los demás, nunca vive en paz.”
CÁNCER
Ay Cáncer, ya deja de abrirle la puerta al pasado, porque lo que se fue ya no regresa igual. Vienen exes a quererte endulzar la oreja, pero tú acuérdate de por qué se fueron. Mejor enfócate en lo nuevo, porque lo pasado ya está más frío que mole guardado en el refri.
Cuida tu salud, especialmente la garganta y los dolores de cuerpo que podrían tumbarte un par de días. La vida te va a sonreír con pequeñas bendiciones, pero depende de ti aprovecharlas y no quejarte tanto. Tú eres fuerte, de los más fuertes del zodiaco, pero últimamente ni tú te aguantas con ese genio que traes. Aprende a canalizar tu energía en algo productivo, no en pleitos con los que ni vela tienen en tu entierro.
En el amor, no te aferres a alguien que no quiere lo mismo que tú, si no funciona, ¡next! porque cada minuto perdido ahí es un minuto que podrías invertir en alguien que sí sepa valorar. Ya no lastimes a tus familiares con palabras hirientes, porque ellos son tu punto débil y cuando se quiebran, tú también.
Tus piernas necesitan cuidado, así que no abuses ni del cansancio ni del descuido. Por dentro anhelas un amor estable aunque presumas lo contrario, así que ábrete a la posibilidad, pero sin andar rogando.
Consejo de señora de antes: “No llores por lo que se fue, agradece lo que queda y prepárate para lo que viene, que lo bueno tarda pero llega.”
PISCIS
Ay Piscis, si algo tienes es que eres como esponja, te tragas chismes y broncas que ni tuyas son. Este fin de semana te van a llegar comentarios de vecindad, bien de esos de pasillo con olor a frijoles recalentados. Hazte de oídos sordos, porque no estás pa’ perder energía en gente que nomás vive de meter veneno.
No seas tan rápido pa’ entregar la caricia, porque cuando das todo en la primera cita, te arriesgas a que te tiren como servilleta usada. Date tu tiempo, investiga a quién dejas entrar a tu vida y a tu cama, que no todos llegan con intenciones buenas. Nuevas oportunidades se te presentan, respira hondo y reinicia, porque el universo te está dando chance de recomenzar.
Podrías sentir nostalgia y hasta tristeza al final del día por personas que ya no están contigo, pero recuerda que extrañar es normal, lo que no es normal es quedarte atorado en eso. En tus proyectos habrá tropiezos, pero no porque no sean para ti, sino porque necesitas constancia. Deja la flojera y aplica disciplina, que sin ella los sueños no pasan de ser fantasías.
Ten cuidado con lo que digas, porque una indiscreción podría meterte en un problemón que ni con agua bendita sales. Una amistad falsa podría intentar sacarte información, y ahí sí, mi’jo, mejor cállate y sonríe, que el pez muere por la boca.
Consejo de señora de antes: “No te me entregues tan fácil, que lo barato se olvida rápido. Hazte del rogar tantito, que el misterio enamora más que la urgencia.”
ACUARIO
Acuario, mi’j@, ya deja de estar viendo pa’ fuera y ponte a ver por ti. Es momento de despabilarte y disfrutar la vida sin miedo. Que no se te quede nada en el tintero, porque luego duele más arrepentirse de lo que no hiciste que de lo que sí hiciste.
Si ya tienes relación, la comunicación mejora, pero aguas con tus inseguridades, porque si dejas que te controlen, te vas a meter en pleitos de novela barata. También hay un viajecito en mente que podría no salir como planeas, mejor revisa todo dos veces pa’ no llevarte sorpresas.
En lo social, manda a la ñonga a quien quiera pasarse de listo contigo, porque ya no estás pa’ aguantar tonterías ajenas. Una amistad te ha necesitado y tú como si nada, recuerda que la vida da vueltas y el día de mañana podrías necesitarlo tú.
Pon ojo con las amistades de dientes pa’ fuera, esas que parecen dulces pero por dentro son puro veneno. A más de una se le va a caer la máscara y tú vas a ver quién está pa’ sumar y quién pa’ restar.
Consejo de señora de antes: “El que no está cuando lo necesitas, tampoco merece estar cuando triunfes. Y recuerda: si alguien te hace menos, no te bajes tú, súbelo de tu vida pa’ siempre.”
CAPRICORNIO
Ay Capricornio, tu corazón es bien noble y a veces lo pones en manos de cualquiera como si fuera pan de feria, pero ojo: no todo mundo sabe cuidar lo que vale. Recuerda que nadie te conoce mejor que tú, y al que critique sin darte nada, mándalo a gastar saliva a otra parte.
Un amor prohibido se asoma, uno de esos que prenden la chispa pero complican la vida. No te compliques, mi’j@, porque tú naciste pa’ plato fuerte, no pa’ postre escondido. Vienen cambios de carácter, momentos en que te sentirás de malas y otros en los que querrás comerte al mundo.
En el trabajo, se visualizan cambios pesados: horarios movidos, movimientos de puesto y hasta gente queriendo bajarte de tu lugar. Cuidado con persona de piel clara que querrá manipularte, no caigas en sus trampas.
En lo económico, vienen proyectos nuevos y cierres de ciclos con amistades que ya no vibran contigo. Aprende a no dejar que un mal día te arruine la semana, y busca ser más positivo en tus actos, porque atraes lo que piensas.
Consejo de señora de antes: “No te rebajes a ser segundo plato. Tú eres estelar en tu propia vida, y al que no le guste, que se haga a un lado.”
SAGITARIO
Sagitario, tú que siempre andas corriendo pa’ todos lados, este es el momento de frenar tantito y recordar quién eres y hacia dónde vas. No pierdas tu tiempo en gente que no te valora, ni desgastes tus fuerzas en quien solo te usa.
Tu carácter estará de mecha corta, un ratito alegre y otro de malas, así que contrólate. Tus sueños y metas están por materializarse, pero si sigues huevoneando, se te van a escapar. En lo laboral, hay grandes oportunidades, pero no se van a dar solas, tienes que meterle acción.
En el amor, se acercan nuevas personas, pero podrías no verlas porque andas con la cabeza metida en quien no te merece. Momento de cerrar ciclos de verdad y dejar de mirar pa’ atrás. La vida ya te puso pruebas fuertes y siempre saliste adelante, así que confía en ti.
Eres medio masoquista, porque cuando alguien te trata bien, sales corriendo, como si no supieras recibir cariño. Aprende a aceptar el amor sano, porque no todo tiene que doler para valer la pena.
Consejo de señora de antes: “No te acostumbres al mal trato, que luego hasta lo confundes con amor. El que te quiere, te da paz, no dolores de cabeza.”