Canciller ruso Lavrov siembra duda que Trump impulse un rápido fin de la guerra en Ucrania

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, acusó a las naciones occidentales y al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de obstruir las conversaciones de paz sobre Ucrania en una entrevista publicada el domingo.

Además, Lavrov puso en duda el impulso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para alcanzar la paz en Ucrania debido a las diferencias entre Moscú y Kiev.

En ese sentido, Lavrov anotó que no había ninguna reunión prevista entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el ucraniano, Volodímir Zelenski, y que siguen sin resolverse cuestiones clave, como las garantías de seguridad para Ucrania y las disputas territoriales.

“Putin está listo para reunirse con Zelenski cuando la agenda esté lista para una cumbre. Y esta agenda no está lista en absoluto”, precisó Lavrov a cuenta de una reunión que el lunes Trump aseguró estar ya organizando.

Además, el canciller sugirió que Putin no firmaría un acuerdo de paz con Zelenski, cuya legitimidad Moscú ha cuestionado desde que las elecciones ucranianas se pospusieron el año pasado en medio de la ley marcial.

“Cuando lleguemos a la etapa en que tengamos que firmar documentos, necesitaremos que todos entiendan claramente que la persona que firma es legítima (…)Y según la Constitución ucraniana, Zelenski no lo es en este momento”, afirmó en la entrevista que fue grabada el viernes y retransmitida hoy.

Trump, que se vio hace una semana con Putin en Alaska y el pasado lunes con Zelenski y varios líderes europeos en Washington, ha estado tratando de impulsar un encuentro entre los líderes ruso y ucraniano.

No obstante, Lavrov señaló que la relación entre Putin y Trump se ha estrechado, puesto que ambos líderes “desean la paz en Ucrania”.

“Con el presidente Trump, creo que, no obstante, se ha visto una luz al final del túnel”, afirmó, calificando su reunión en Alaska de “muy buena”.

De acuerdo con Lavrov, el obstáculo para llegar a la paz lo ponen Ucrania y los líderes europeos que “no quieren la paz”.

“Dicen: ‘No podemos permitir la derrota de Ucrania. No podemos permitir que Rusia gane’. Hablan en estos términos: victoria, derrota, etc.”, anotó el canciller.

