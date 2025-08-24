Detenido hombre acusado de asesinar a su exesposa en hospital de Detroit

Un hecho de violencia conmocionó a la ciudad de Detroit este viernes cuando Latricia Green, empleada del Hospital Henry Ford, fue asesinada a tiros presuntamente por su exesposo. El ataque ocurrió en el sótano del centro médico, poco antes de las 10 de la mañana, tras una fuerte discusión entre ambos, de acuerdo con la policía.

El sospechoso, Mario Green, de 53 años, habría disparado múltiples veces contra la mujer antes de huir en un Dodge Charger blanco de 2011, según el jefe de la policía de Detroit, Todd Bettison.

Arresto tras intensa búsqueda

La persecución policial se extendió durante varias horas hasta que Green fue detenido sin incidentes en la madrugada del sábado, alrededor de las 3 a. m., confirmó el Departamento de Policía de Detroit.

“Nuestros oficiales trabajaron incansablemente para sacar a este monstruo de la calle”, expresó Bettison en un comunicado. Agradeció a las agencias estatales y a la comunidad que colaboró con pistas que facilitaron la captura.

Autoridades revelaron que hace un mes Latricia Green había solicitado una orden de protección personal contra su exesposo, pero este nunca fue notificado formalmente, lo que dejó la medida sin efecto.

“Desafortunadamente, no se le notificó, y eso casi nos trae aquí hoy”, lamentó el subjefe de policía Charles Fitzgerald en declaraciones a WXYZ.

El incidente obligó al cierre temporal del Hospital Henry Ford, que más tarde reanudó operaciones. La empresa matriz, Henry Ford Health, expresó en un comunicado su consternación por la pérdida de la trabajadora.

“Estamos devastados por la pérdida de nuestra compañera de equipo y nuestros corazones están con sus seres queridos”, señaló la institución, que además aseguró estar brindando apoyo psicológico a los empleados afectados.

La Policía Estatal de Michigan difundió imágenes del sospechoso y su vehículo durante la búsqueda. Ahora, Mario Green enfrenta cargos por asesinato y posesión ilegal de arma de fuego, mientras continúan las pesquisas para esclarecer cómo pudo acceder al sótano del hospital.

