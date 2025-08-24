Hallan cuerpo decapitado en una zona boscosa de Nashville

La Policía Metropolitana de Nashville (MNPD) investiga un perturbador descubrimiento realizado el viernes por la mañana en una zona boscosa próxima a restaurantes de comida rápida. Una mujer que caminaba por el área fue quien alertó a las autoridades tras encontrar lo que parecía ser un cuerpo humano decapitado.

Los agentes confirmaron que se trataba de restos humanos, cuyo cuerpo fue hallado separado de la cabeza a unos 90 metros de distancia. El hallazgo ocurrió cerca de un Waffle House y un McDonald’s, lo que sorprendió a los residentes de la zona.

Dificultades en la investigación

El portavoz de la policía explicó que el estado de los restos y las condiciones del lugar han complicado el trabajo forense.

“Dado el calor, el bosque y la naturaleza del hallazgo, es extremadamente difícil para los agentes verla y para nuestro equipo de CSI fotografiarla y capturarla”, señaló según el New York Post.

Hasta ahora, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima ni el tiempo que llevaba en el lugar.

El hallazgo ha causado conmoción entre los vecinos. “Es bastante sangriento. Es una locura. Ni siquiera sé qué decir”, dijo a WSMV un trabajador local, Tom Keesee, visiblemente impactado.

“Vivimos en una gran ciudad. No quiero decir que los asesinatos sean normales, pero un cuerpo decapitado es algo de otro mundo”, añadió.

La policía mantiene la zona asegurada mientras busca pistas sobre lo sucedido y posibles responsables. El MNPD no ha ofrecido detalles sobre si existen sospechosos o conexiones con otras investigaciones en curso.

El macabro hallazgo ha generado preocupación y refuerza la percepción de inseguridad en Nashville, una ciudad que en los últimos meses ha visto un incremento en hechos violentos de alto perfil.

