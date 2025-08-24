Horóscopo de hoy de Nana Calistar 24 de agosto de 2025

LEO

Mijito, mucho cuidado con lo que sueltas por esa bocota porque podrías acabar metiéndote en un lío de aquellos, y no de los que se disfrutan. Tú a veces eres medio distraído y te clavan el diente por confiado, así que abre bien los ojos y no dejes que te vean la cara de tarugo. Este domingo la vida te está diciendo que ya no te quejes tanto, ponte perra y pelea por lo que quieres, porque si no lo haces nadie va a venir a regalártelo en charola de plata. Se te ven cambios de humor que podrían hacerte soltar palabras bien hirientes a alguien que de verdad te quiere, aguas con eso porque luego ni pidiendo perdón se borra el daño. Un hombre podría andar de metiche con tu familia, así que mejor pon un alto. Persona morenita no te ve con buena cara, y si no pones límites, te arruina los planes. Eso sí, dinerito se te mueve de manera positiva y saldrás muy beneficiado, pero también llega una noticia inesperada que te pondrá pensativo. Recuérdalo bien: el amor no se mendiga, se da con dignidad, o terminas como títere de cualquiera.

VIRGO

Ay criatura, ya bájale a los celos porque traes la cabeza llena de telarañas y todo por un mensaje o un cambio raro en la conducta de tu pareja. Antes de armar escándalo, piensa bien si de verdad vale la pena. Céntrate en tu familia y no en gente que solo está de paso, deja de desgastarte por quien no da ni medio real por ti. De ahora en adelante cada decisión que tomes será crucial para lograr esos sueños que tanto presumes pero que pocas veces trabajas. A un familiar lo verás enfermito, pero se recupera. Buena racha en juegos de azar y chance de un viajecito con playa o pueblo mágico después de este ciclo que estás cerrando. No te quejes por lo que no tienes, ponte a trabajar y a ser constante porque los sueños no se cumplen con rezos, sino con acción. Estás en un punto en el que una decisión sentimental te trae loco y no sabes qué hacer, pero recuerda que tu paz vale más que cualquier dilema. Lo laboral mejora, y un dinerito extra llegará como agua fresca para pagarte unos gustitos.

LIBRA

Ya deja de cargar con rencores de gente que decidió no seguir contigo, mij@, la vida es sabia y te quitó lo que no necesitabas. Valórate y date chance de creer en tu poder de atraer lo que se te antoje. Si tu relación anda en la cuerda floja, deja que fluya, pero ya no maldigas ni culpes a terceros cuando sabes muy bien quién trae la culpa. Números de la suerte: 16 y 19, úsalos porque podrías pegarle a algo en juegos de azar. Cambio de coche, celular o hasta casa se asoma en el horizonte. No des oídos a chismes baratos porque solo buscan sacarte de tus casillas. Una persona de piel clara podría complicarte la vida en lo laboral o familiar, pon ojo ahí. La vida sigue y no se detiene por ti ni por nadie, así que deja de sabotear tus propios planes. Apréndete una cosa: cumple lo que prometes. Y sí, la vida pondrá frente a ti a alguien del pasado, y verás que la justicia divina existe; pero no te burles, porque reírte del dolor ajeno es karma que luego se devuelve.

ESCORPIO

Se vienen ligues nuevos y un mensaje inesperado de alguien que quieres mucho y que te va a alegrar el día. Eso sí, también se marcan amores de una noche y un rompimiento doloroso dentro de la familia, así que mantén la calma. No andes jugando con fuego porque podrías cometer errores que no tienen marcha atrás. La vida está lista para darte en bandeja de plata lo que necesitas para ser feliz, pero si lo dejas pasar, luego no andes llorando. En lo laboral te pinta bien, con mejoras que te van a dar tranquilidad, y un viajecito con tu pareja o familia que te hará valorar lo que de verdad tienes. No permitas que se sigan aprovechando de tu buen corazón, manda a la fregada a quien nomás te utiliza. Posibilidad de un encuentro amoroso con amistad y dinerito extra que te ayudará a saldar deudas. Habrá cambios económicos repentinos, pero serán positivos. Créetela, mi ciela, que todo lo que te corresponde llegará sin que tengas que rogar ni humillarte.

ARIES

Mij@, aguas porque podrías andar de mala pata con infecciones o gripas, así que cuídate más que nunca, y si vas a la cama con alguien, que sea con protección porque luego andas llorando por “qué habrá sido”. Estás en una etapa vulnerable donde cualquier que te hable bonito te trae de cabeza, y no todos van a querer quedarse, algunos solo buscan pasar la noche y dejarte con las ganas de más. Vienen días de cansancio y hasta tristeza, pero no te me apachurres, recuerda quién eres y hacia dónde vas, porque si pierdes el piso te vas a quedar mirando cómo otros cumplen lo que tú no te animaste.

Reflexiona bien el camino que quieres tomar, porque últimamente te quedas sin metas y ahí está el detalle: una vida sin sueños sabe a caldo sin sal. Deja de quejarte de lo que no tienes y ponte a jalar, que la mediocridad es pa’ los débiles y tú no naciste pa’ ser del montón. Atiende tus deudas porque el buró de crédito no perdona, y no quieras pagar intereses que te van a traer ahogado. Una sorpresa bonita te sacudirá los próximos días y te llenará el corazón. Ojo con tu familia, habrá discusiones y chismes que te pondrán de malas, pero recuerda: perro que ladra no siempre muerde, no te rebajes.

TAURO

Ay mi ciela, te van a llegar chismes familiares y revelaciones en sueños que te pondrán de nervios, sobre todo por gente del pasado que quiere regresar a tocar la puerta. Pero ten cuidado, porque quien se fue por gusto no merece espacio de nuevo, no abras la puerta a lo que ya supiste que no funcionó. Si alguien te dejó, que cuando vuelva no te encuentre en el mismo lugar ni con la misma actitud, porque el karma premia a quien se respeta. También pon atención a tu cuerpo, vienen subidas de peso por la tragadera y luego andas llorando porque no cierras el pantalón.

El amor empieza contigo, aprende a verte con los ojos del amor propio antes de estar rogándole a alguien más. Habrá incertidumbre estos días, pero es momento de parar a la gente abusiva que solo se ha pasado de lanza contigo. En el trabajo vienen cambios muy buenos que traerán mejores ingresos. Eso sí, si en el pasado dañaste a alguien, ahora te toca aprender que el karma no perdona, y tendrás que pasar por una prueba similar. Tu problema más grande es esperar que los demás te traten como tú los tratas, y ya deberías saber que no todo el mundo piensa ni actúa como tú. Aprende a poner límites y a cuidarte más.

GÉMINIS

Mira mi cielo, vienen cambios fuertes en tu carácter, vas a madurar y ya no cualquiera te verá la cara de tonto o tonta. Se aproxima una situación difícil que pondrá a prueba tu fuerza, pero en vez de dejarte caer, úsala pa’ agarrar vuelo y seguir pa’ delante, porque recuerda que Dios no manda pruebas que no puedas superar. No dudes de tu capacidad de atraer lo que quieres, porque tienes todo pa’ llevar una buena relación con quien decidas.

En estos días podrías descubrir un propósito que te va a llenar de vida, y te hará valorar lo que tienes alrededor. Aguas con personas de malas energías, porque hay quienes te quieren meter en su nube negra. Hazte responsable de tus errores, ya no culpes a los demás por tus burradas. Eso sí, un amor del pasado podría aparecer de la nada y revolverte los sentimientos, así que decide bien si le das espacio o lo mandas a la fregada. Recuerda: lo que no suma, resta, y tú estás en etapa de crecimiento, no de retrocesos.

CÁNCER

Se te ven nuevas amistades en el camino, y cuidado porque una de ellas podría tocarte el corazoncito más de lo que imaginas. Tu mejor día será el lunes, así que aprovecha para mover cosas importantes. Pero aguas, porque tú cuando te enamoras te atontas gacho y terminas olvidándote de tus metas con tal de darle todo a la otra persona. Ya madura y defiende tus intereses, que primero eres tú y después lo demás. Es tiempo de atreverte a hacer eso que siempre soñaste y quedó en pausa por falta de dinero o tiempo, ahora sí la vida te dice “aviéntate”.

Hay dos amistades que dicen ser de confianza pero están hablando pestes de ti, abre los ojos porque no todo el que sonríe es leal. No repitas errores del pasado, ya fue suficiente, ahora es momento de enfrentar las consecuencias y pasar página. Haz limpieza en tu casa, tira lo que ya no usas, porque hay objetos que nomás te roban energía. Vidrios estrellados, cosas rotas o triques sin utilidad, todo pa’ fuera, porque tu hogar necesita aire nuevo pa’ que lleguen las bendiciones.

PISCIS

Mira mi criatura, se vienen cambios que te van a sacudir, y entre ellos la llegada de una persona de piel blanca que no trae muy buenas intenciones, así que aguas porque podría entrarte por medio de una amistad y no es oro todo lo que brilla. Si tu pareja anda rara, más fría que beso de suegra, échale un ojo a su celular y a sus amig@s porque ahí podría estar la respuesta que tanto te inquieta. En cuestiones de amores, tendrás el corazón como piñata porque hay dos personas tras de ti, pero ninguna sabe cómo acercarse. Tú no te me aceleres, que lo que es pa’ ti, solito llegará.

También se marcan cambios laborales, papeles o trámites que habías esperado empiezan a moverse. Cuida tu estabilidad emocional, no vale la pena mortificarse por cosas que ni han pasado ni quizá pasen. Aprende a relajarte y deja de hacerte novelas en la cabeza. No seas tan aprensiv@, porque luego valoras a las personas cuando ya se fueron y ahí andas llorando. Aprende a agradecer lo que tienes y a quienes tienes, porque hoy la vida te está dando chance de abrir los ojos y ponerte pilas.

ACUARIO

Personas entran y salen de tu vida como en central de autobuses, pero ya es hora de que decidas a quién de verdad quieres conservar y a quién ya deberías decirle “adiós”. Estás muy cambiante, con arranques de humor que podrían hacerte discutir hasta con la sombra, y los más afectados serán los de tu familia. Recuerda de dónde vienes y hacia dónde vas, no dejes que gente envidiosa o pesimista te meta cizaña porque solo quieren fregar tu existencia.

Amores del pasado se asoman y algunos llegan como si nada hubiera pasado, pero no te confundas, porque lo que se rompió una vez, difícilmente vuelve a quedar igual. Un amor nuevo aparecerá a mediados del mes que entra, quizá por redes sociales, así que cuidado con entregar el corazón a la primera, no cometas los mismos errores de antes. Amores falsos y de una noche podrían ponerte de malas si te dejas llevar por la calentura. Ten tantita paciencia y aprende a disfrutar tu soltería, que no es castigo, es bendición para que te enfoques en ti.

CAPRICORNIO

Ay mij@, ponte abusado porque llegan noticias que te van a dar la pauta para arrancar ese negocio que traías en mente desde hace rato. Es tiempo de poner los pies en la tierra, ya no te me mezas entre nubes, porque traes la energía bien alta para lograr lo que te propongas. Estás en ciclo de crecimiento, y lo que sueñes o planees puede materializarse, pero necesitas disciplina.

Eso sí, ya ponle un alto a esa gente metiche que nomás se mete en lo que no le importa. Tu problema es que dejas pasar, pasas por alto y luego explotas como bomba de tiempo. Muchos querrán aprovecharse de ti, pero les va a costar, porque cuando ellos van por la leche, tú ya vienes con el queso y hasta con el bolillo. Aprende a no comparar tu pasado con tu presente, porque si vives de recuerdos terminas cometiendo los mismos errores. Hoy la vida te pide que sueltes cargas viejas y que disfrutes lo que está frente a ti.

SAGITARIO

Habrá días en que te sentirás bajoneado y creerás que el mundo está contra ti, pero recuerda, mi ciela: no son maldiciones, son rachas, y así como llegan también se van. La felicidad no es eterna, así que aprovecha cada momento bueno que tengas y deja de estarte lamentando lo que no salió como querías.

Un chisme o noticia llegará a tus oídos y te dejará con la boca abierta; aprende a quedarte callado porque una indiscreción tuya podría costarte caro más adelante. Es momento de aprender a soltar lo que duele y darle espacio a la alegría. Sal, diviértete, échate un bailongo, unos drinks, y no temas a los amores de una noche, porque a veces esas aventuras son las que mejor sabor de boca dejan. Se te ven oportunidades de crecimiento en el amor, y cambios repentinos en tu manera de ver la vida. La clave está en disfrutar lo que la vida te ponga enfrente y no engancharte en lo que no puedes controlar.