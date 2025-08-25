Niña de 2 años hospitalizada tras ataque de rottweiler en Fort Lauderdale

Una niña de dos años resultó gravemente herida la noche del sábado tras ser atacada por un perro rottweiler en una residencia de Fort Lauderdale, Florida.

El Cuerpo de Bomberos de la ciudad informó que la emergencia fue reportada poco después de las 8:00 p. m., en una vivienda ubicada cerca de Southwest 17th Avenue y 24th Street.

Respuesta de emergencia

Los equipos que acudieron al llamado encontraron a la menor con heridas de consideración. Fue atendida de inmediato y trasladada al Broward Health Medical Center, en donde permanece ingresada en la unidad de trauma.

La tía de la víctima, que estaba en la casa en el momento del ataque, contó a Telemundo 51 que el animal “se alteró de repente” y saltó sobre la niña, provocándole las lesiones.

Hasta el momento no se ha informado cuál es el estado actual de la pequeña ni si el perro quedó bajo custodia del Departamento de Control de Animales, lo que forma parte de la investigación en curso.

