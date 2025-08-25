Volodimir Zelenski insiste en sostener una negociación directa con Vladimir Putin

El presidente de Ucrania Volodimir Zelenski afirmó que una reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin, sería “la forma más eficaz de avanzar”, ante el estancamiento de los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra.

Las posibilidades de paz y los esfuerzos del presidente estadounidense Donald Trump por organizar una cumbre entre los presidentes de Rusia y Ucrania quedaron estancadas el viernes, cuando Moscú descartó cualquier encuentro inmediato entre ambos.

Zelenski insistió ayer domingo en que “el formato de las conversaciones entre líderes es la forma más eficaz de avanzar”, renovando sus llamamientos a una reunión bilateral con Putin.

Lavrov critica a Zelenski y sus aliados occidentales

Sin embargo, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, criticó horas antes al líder ucraniano en una entrevista con el canal público Rossia por “empecinarse, poner condiciones y reclamar sea como sea un encuentro inmediato” con su par ruso.

Lavrov acusó también las potencias occidentales de “buscar un pretexto para impedir las negociaciones”, “lanzadas por los presidentes” ruso y estadounidense.

Vance no descarta sanciones a Moscú

Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, rechazó las acusaciones de que Moscú está frenando un acuerdo de paz y aunque afirmó que Rusia ha hecho “concesiones significativas” al presidente Trump sobre sus demandas para terminar la guerra, Washington no descarta sanciones para presionar a Putin.

“No, las sanciones no están descartadas. Pero tomaremos estas decisiones caso por caso”, dijo Vance en una entrevista al medio NBC.

El vicepresidente anotó que los rusos no quieren un alto el fuego por razones complejas.

“Nosotros, por supuesto, hemos presionado por un alto el fuego. Pero, insisto, no controlamos lo que hace Rusia. Si lo hiciéramos, la guerra habría terminado hace siete meses. Sin embargo, lo que sí creemos es que seguimos teniendo muchas cartas en la mano. El presidente de Estados Unidos tiene muchas cartas por jugar para presionar e intentar poner fin a este conflicto, y eso es lo que vamos a hacer”, añadió.

En este sentido, Vance dijo que sigue confiando en que Estados Unidos puede negociar el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania, ya que se han visto “algunas concesiones significativas de ambas partes, tan solo en las últimas semanas”.

