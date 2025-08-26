Hallan a mujer desaparecida en Texas viviendo con una tribu en un bosque de Escocia

La familia de una mujer texana desaparecida, encontrada viviendo con una tribu “africana” perdida en las Tierras Altas de Escocia, teme que haya sido manipulada por los “reyes” y está cada vez más preocupada por su bienestar.

Kaura Taylor, ahora conocida como Asnat, Lady Safi, de Atehene, ha estado viviendo en el Reino de Kubala, una sección de bosque reclamada en Jedburgh, Escocia, con el matrimonio formado por el rey Atehene y la reina Nandi.

Taylor, madre soltera de un niño de un año, salió de Texas el 25 de mayo y entró al Reino Unido con una visa de turista de seis meses, manteniendo oculta su conexión con la “tribu” a sus familiares.

“Desapareció en mayo. Pero no estaba desaparecida en absoluto; se fue a vivir con esta gente”, declaró la tía de Taylor, Vandora Skinner, a The Independent.

“Es muy estresante y difícil. Nos rompe el corazón. Estamos demasiado preocupados por Kaura, pero ella no cree que nadie se preocupe por ella”, declaró su otra tía, Teri Allen, al medio citado.

Unos familiares angustiados descubrieron la vida secreta de la joven de 21 años solo después de su desaparición y les dejaron un mensaje críptico diciendo que ella y su hija “tenían que salir y explorar un poco”.

Allen reveló que la infancia de su sobrina fue muy protegida. “Se crio en la iglesia, pero no en su religión. No en esto que pusieron en marcha. Son puras tonterías”, declaró Allen al medio.

Taylor vivía con Skinner cuando se conectó con el “reino” en 2023, supuestamente descubriendo el grupo de Facebook del “Reino de Kubala” a través de un compañero de instituto.

La madre soltera comenzó a hablar con el rey Atehene, cuyo verdadero nombre es Kofi Offeh, cantante de ópera de Ghana, y su esposa y madre de siete hijos, Jean Gasho, ahora conocida como la reina Nandi.

Taylor, quien funge como doncella de la reina Nandi, afirmó haber escapado de Texas debido a su familia abusiva.

“Sí, estoy muy feliz con mi rey y mi reina. Nunca me faltaron. Huí de una familia muy abusiva y tóxica que abusó sexualmente de mí desde niña. Así que no te pierdes ante tus abusadores”, dijo Taylor en una publicación de Facebook el 20 de agosto.

El “reino” afirma ser parte de una tribu hebrea perdida que regresó a Escocia para reclamar la tierra que sus antepasados ​​les habían arrebatado hace más de 400 años, cuando la reina Isabel I “deportó a todas las personas negras de Escocia e Inglaterra”, dijo la reina Nandi, cuyo verdadero nombre es Jean Gasho.

Taylor intentó mudarse al terreno a 64 kilómetros al sur de Edimburgo con su entonces novio, pero este se sintió atemorizado por los rituales impíos de la pareja, según The Independent.

