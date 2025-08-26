Pronóstico del clima en Houston para este martes 26 de agosto

El clima en Houston, Texas, para este martes 26 de agosto tendrá nubes y claros durante toda la jornada. Según la última información del parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura aumentará hasta los 91 grados Fahrenheit (33ºC) de máxima durante el día, mientras que la temperatura más baja se registrará por la noche 75 grados Fahrenheit (24ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 55 y 80 por ciento. La sensación térmica, es decir, “temperatura real” rondará los 104ºF (40ºC) de máxima y 104ºF (40ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer se producirá a las 06:55 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 19:51 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 6.84 mph de máxima en el día y los 5.59 mph por la noche.

¿Cómo es el clima en Houston?

El clima de Houston, Texas, es realmente especial y tiene aspectos que no podemos pasar por alto. ¿Sus veranos? Cálidos, ¿sus inviernos? Se compensan siendo suaves. Brilla el sol casi todo el año, por lo que el clima de la ciudad es habitualmente confortable. Pero también es una ciudad en riesgo moderado de experimentar catástrofes naturales, principalmente en la temporada de huracanes.

La temperatura media en Houston se encuentra entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más cálidos que mencionamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Houston suele recibir unas 39 pulgadas de lluvia al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

La influencia del Golfo de México condiciona en buena manera la humedad de Houston, la cual tiene a ser alta. Para ser concretos, su humedad relativa oscila entre el 50 y el 90%, lo que hace percibir la temperatura como más alta de lo que es en realidad.

La calidad del aire de Houston tiende a ser buena, aunque a menudo podría verse afectada por la contaminación de las fábricas e industrias de refinería de la ciudad. Por desgracia, la ciudad también presenta valores altos de ozono durante los meses de verano, lo que sabemos puede dañar a las personas con problemas respiratorios.

Catástrofes naturales en Houston

A pesar de su favorable clima, Houston es propensa a vivir catástrofes naturales, principalmente huracanes e inundaciones. Los huracanes son una gran amenaza para la ciudad y de producirse pueden provocar importantes daños y pérdidas de vidas humanas. Asimismo, la ciudad también tiene riesgo de inundaciones debido a su ubicación cerca del Golfo de México y a sus zonas bajas.

Por otra parte, Houston también corre el riesgo de sufrir tornados, aunque con menor probabilidad que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar daños importantes e incluso provocar heridos. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudadpara lo cual existen protocolos de actuación para prevenir daños mayores.

