Rubio asegura que EE.UU. hace historia al enfrentar por primera vez a cárteles del narcotráfico

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ahora no sólo aplaudió la designación de los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras, sino que elogió al gobierno de Donald Trump por establecer una estrategia ofensiva.

“Por primera vez en la era moderna, estamos verdaderamente a la ofensiva contra los cárteles organizados que están bombeando veneno —veneno asesino— a nuestras ciudades, y eso es un esfuerzo de equipo”, escribió en redes

En particular, elogió la estrategia contra el venezolano Cartel de los Soles, al que acusa de inyectar drogas en el mercado estadounidense.

.@SecRubio at today’s Cabinet meeting, “For the first time in the modern era, we are truly on offense against organized cartels that are pumping poison — killer poison — into our cities, and that's a team effort.” pic.twitter.com/DJjnNYO3fJ — Department of State (@StateDept) August 26, 2025

Según dijo, se trata de un “esfuerzo en equipo” que ya cuenta con la colaboración de varios países de la región.

Rubio destacó que en los últimos días Ecuador, Paraguay, Guyana, Trinidad y Tobago y Argentina se sumaron o expresaron su disposición a cooperar con Washington en la lucha contra el narcotráfico. “Estamos construyendo una coalición internacional contra este flagelo”, señaló el jefe de la diplomacia estadounidense en una reunión del gabinete del presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

“El propósito no es solo detener el ingreso de narcóticos, sino llevar esta batalla al escenario internacional para enfrentar a quienes están detrás de este veneno asesino”, afirmó Rubio en alusión al Cartel de los Soles, organización criminal vinculada al dictador Nicolás Maduro y sectores del chavismo en Venezuela.

Washington sostiene que el cartel funciona como un engranaje del Estado venezolano, favorecido por altos rangos de las fuerzas armadas y el gobierno, con operaciones que tienen implicaciones directas en la seguridad nacional estadounidense.

Rubio lamentó que hasta ahora no se le haya prestado “suficiente atención” a este grupo que, según el secretario de Estado, es “una de las organizaciones criminales más amplias”.

