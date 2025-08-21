DEA dice que Venezuela es “un Estado narcoterrorista”

El director de la DEA, Terry Cole, acusó este jueves al régimen de Nicolás Maduro de colaborar con guerrillas colombianas para enviar drogas a los carteles mexicanos que trafican hacia Estados Unidos.

“Venezuela se convirtió en un Estado narcoterrorista que sigue colaborando con las FARC y el ELN de Colombia para enviar cantidades récord de cocaína desde Venezuela, desde Colombia, a los carteles mexicanos, que siguen entrando a Estados Unidos”, dijo Cole en una entrevista con la cadena Fox News.

Cole agregó que a pesar de que la administración del presidente Donald Trump reforzó su capacidad de desmantelar las redes de narcotráfico, han “incautado más cocaína este año que en años anteriores” y advirtió que sigue en aumento la cantidad de metanfetamina y fentanilo que entra al país.

“La corrupción venezolana, la dictadura venezolana, es narcoterrorista. Siguen enviando este veneno a Estados Unidos, matando a cientos de miles de estadounidenses, sin mencionar a los miembros de la (banda) Tren de Aragua que envían a nuestro país para destruir sus hermosas calles”, advirtió.

Las acusaciones de Cole contra Maduro se producen después de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, asegurara este martes que Washington estaba preparado para “usar todo su poder” para frenar el “flujo de drogas hacia su país”, en medio de la polémica por el despliegue de tres buques con 4,000 soldados en las aguas del Caribe cerca de Venezuela.

Rubio: el régimen de Maduro es “una organización criminal”

El jefe de la diplomacia estadounidense Marco Rubio reiteró este jueves (14.08.2025) que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela es “una organización criminal”.

“El régimen de Maduro no es un gobierno. No es un gobierno legítimo. Nunca los hemos reconocido como tales”, dijo días después de que Washington aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por información que permita detener al líder chavista.

“Son una organización criminal que básicamente tomó el control del territorio nacional, de un país, y que por cierto también amenaza a las compañías petroleras que operan legalmente en Guyana”, estimó el secretario de Estado de Estados Unidos.

