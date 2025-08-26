Vecino detenido por balear a hermanos hispanos que enterraban a su mascota en Houston

John Martin, de 46 años, finalmente fue arrestado esta semana por abrir fuego el pasado 17 de julio contra los hispanos Emmanuel Menchaca y su hermano de 12 años, en el momento en el que enterraban a su mascota en el patio de su casa, en el sureste de Houston.

Según documentos judiciales, Martin disparó contra los menores, dejando a Emmanuel con heridas graves. El adolescente recibió al menos un disparo en la espalda que le causó daños en el pulmón, hígado y diafragma. Estuvo 17 días en cuidados intensivos y aunque fue dado de alta, los médicos estiman que su recuperación podría tomar entre 6 y 8 meses.

Martin fue capturado tras una intensa búsqueda y enfrenta dos cargos de agresión agravada con un arma mortal. La fianza fue fijada en $200,000 dólares, es decir, $100,000 por cada cargo.

Los registros muestran que el sospechoso tiene antecedentes criminales desde 2003, incluyendo posesión de marihuana y evasión de arresto.

El impacto en la familia

La madre de Emmanuel relató a Telemundo que estos meses han sido una “pesadilla”, marcada por el dolor físico y emocional que dejó el ataque. Aunque regresaron a su vivienda en la calle Belgard, la familia asegura que el miedo persiste.

“Siempre estoy preocupado de si él está allí o no”, dijo Emmanuel, aún afectado por la experiencia.

