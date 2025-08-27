Corte rechaza inmunidad a la jueza que ayudó a indocumentado en Wisconsin

Una jueza federal de Wisconsin rechazó los argumentos sobre inmunidad judicial de una jueza estatal por proteger a un inmigrante indocumentado de agentes federales del FBI para entregarlo a la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El gobierno del presidente Donald Trump acusó a la jueza Hannah Dugan por obstruir acciones federales en su plan migratorio para deportaciones.

Con la decisión de la jueza Lynn Adelman –nombrada por el presidente Bill Clinton– el caso contra la jueza Dugan podrá continuar su proceso.

“No hay fundamento para conceder inmunidad simplemente, porque algunas de las acusaciones en la acusación describen conductas que podrían considerarse ‘parte del trabajo de un juez’”, opinó la jueza Adelman.

La defensa de la jueza Dugan pretendía que se desestimara el caso por cargos federales de ocultar a una persona del arresto y obstrucción del proceso de oficiales de la ley.

El caso tomó relevancia a nivel nacional en abril, cuando agentes federales pretendieron detener en el Tribunal de Distrito estatal en Milwaukee a Eduardo Flores-Ruiz, de origen mexicano, pero la jueza Dugan escondió al inmigrante en la sala usualmente utilizada para personas que participan como jurado.

La jueza Dugan defendió sus acciones, pero fue detenida por autoridades federales y aunque fue liberada enfrenta cargos.

Fue el director del FBI, Kash Patel, quien confirmó a través de un mensaje en X el arresto de la jueza y advirtió que cualquier funcionario que intente obstruir acciones federales será acusado ante un tribunal.

La fiscal general Pam Bondi se sumó a la advertencia y, tras la detención de la jueza Dugan, agregó que ningún funcionario estaría por encima de la ley: “No importa en qué profesión se desempeñe, si infringe la ley, nos atendremos a los hechos y lo procesaremos”.

La jueza Dugan se declaró “no culpable” de las acusaciones e incluso más de 150 exjueces estatales y federales firmaron una carta dirigida a la fiscal Bondi, donde criticaron la detención de la jueza, la cual calificaronn como un intento de intimidar al poder judicial.