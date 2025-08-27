Horóscopo de hoy de Nana Calistar 27 de agosto de 2025

LEO

Personas del pasado van a reaparecer como si fueran fantasmas del barrio, y no precisamente con buenas intenciones, así que ponte al tiro porque te van a poner medio nervioso o nerviosa. Cierra la boca, criatura, porque a veces cuentas cosas que no deberías y después hasta en la familia se te viene el chisme como tormenta de agosto. Eres tan cambiante como el clima en la capital: hoy quieres una cosa, mañana otra, y así no hay sueño que se cumpla. No confundas tu nobleza con ingenuidad, porque tu lealtad vale oro y hay quienes nomás se aprovechan.

Amores de una noche te van a llover, pero no te dejes llevar por los ratitos de pasión barata; acuérdate que hay quienes ni para el Uber te dejan. Aprende a distinguir quién te quiere de verdad y quién nomás busca calentar la cama. En estos días conocerás gente que te va a enseñar lecciones importantes, no te cierres, pero tampoco te aceleres. Este 27 de agosto entiende que la vida no se vive con culpas, sino con responsabilidad: acepta tus errores, ponte firme y ve tras tus sueños con decisión. Ya deja de actuar sin pensar, porque esa impulsividad es lo que más dolores de cabeza te ha traído.

VIRGO

Aguas, Virgo, porque estos días son de andar con los pies bien firmes: cuídate de caídas, tropiezos y hasta de esos golpes tontos que luego te dejan moreteado como piñata. Una fractura no está tan lejos si no pones atención. Dos noticias inesperadas llegarán de pronto, pero mejor guarda silencio y escucha antes de abrir el hocico, porque a veces hablas de más y terminas enredándote en pleitos que ni tuyos son.

Traerás un aire de nostalgia que hasta las canciones de tríos te van a poner sentimental. No vivas llorando por quien ya no está, mejor quédate con lo bueno que dejaron en tu vida y agradece. Si tienes pareja, aguas con la familia, porque podrían meter cizaña y causar conflictos. Y ya sabes que la envidia de la gente nunca falta. Es momento de poner orden: limpia tu entorno, saca la basura emocional, cierra ciclos que dolieron y que todavía cargas. El 27 de agosto será tu recordatorio de que la vida es una y no está para desperdiciarse: ponte perra, lánzate por tus metas y no dejes que nada ni nadie te detenga. Tú puedes más de lo que crees.

LIBRA

Tu carácter va a dar un giro tremendo, Libra, porque ya no estás para que te vean la cara de inocente. Se acabó esa etapa de confiar en cualquiera, ahora te vas a volver más fuerte, más selectivo y hasta medio desconfiado. Y qué bueno, porque la vida te trae una lección que marcará tu camino y te llenará de oportunidades, tanto en el amor como en los negocios.

Ya no eres la misma persona de antes, ahora tienes más callo y más malicia, y eso te dará fuerza para crecer. Después de la tormenta viene la calma, así que no pienses que lo malo que te pase es castigo divino, son simples consecuencias de lo que sembraste. Este 27 de agosto andarás reflexionando mucho, tomando decisiones que podrían cambiar tu rumbo para bien. No temas a soltar lo que ya no es tuyo ni a dejar atrás lo que te pesa, porque todo será para que florezcas y encuentres tu propia felicidad. Y recuerda: nadie te la va a dar, la construyes tú con tus decisiones.

ESCORPIÓN

Se viene un proyecto o evento en puerta que te dejará una buena lana, Escorpión, pero no te confíes: cuida tu forma de tratar a los tuyos, porque a veces hablas más fuerte que machete afilado y terminas hiriendo a quienes más quieres. Si algo no funcionó, no te quedes atado, guarda lo bonito y suelta lo que lastima.

Una amistad del pasado volverá arrastrando la cobija, arrepentida de sus errores, pero tú sabes bien que tu memoria es de elefante y no olvidas tan fácil. Este es tu momento de comerte al mundo, de ser feliz con lo que tienes y dejar atrás rencores que ya no valen nada. Mucho ojo con lo que digas en estos días, porque alguien podría usar tus palabras en tu contra. También andarás con un poco de estrés por trabajo, escuela o compromisos, pero todo mejorará si enfrentas cada cosa con calma. Este 27 de agosto es tu oportunidad de ponerte firme y decidir qué batallas quieres pelear y cuáles ya no. Al final, la victoria será tuya si juegas con inteligencia.

PISCIS

En estos días podrías andar con tentaciones peligrosas, porque la posibilidad de que te encames con una amistad, vecino o vecina está más que puesta sobre la mesa. Aguas, porque tu corazón de atole se enamora fácil y podrías apostar todo por alguien que ni siquiera piensa en darte lo mismo. No sueltes palabras a lo loco, porque corres el riesgo de lastimar a personas que de verdad te quieren y esas heridas no sanan tan fácil.

Aprende a quererte, a darte tu lugar y a valorar lo que eres, porque tu gran problema es esperar que los demás den lo mismo que tú das, y eso rara vez pasa. De ahí vienen tus decepciones y tu cara larga. Un amor del pasado puede volver a incomodarte y dejarte con dudas, pero también llegará un mensaje o llamada que te pondrá contento, quizá de alguien que significa mucho para ti. El 27 de agosto es tu recordatorio de que ya no puedes andar abriéndole la puerta de tu vida a gente que no vale ni para ir a la tienda por tortillas. Ponte abusado, Piscis, que la vida se trata de sumar, no de restar.

ACUARIO

Problemas con la familia se harán presentes, pero no te preocupes, con el paso de los días se irán resolviendo. Eso sí, no dejes nada pendiente ni te hagas el loco, porque después será más difícil disculparte. Que la palabra “perdón” no te dé pena, porque si no la usas a tiempo puedes perder a personas que valen mucho la pena.

Tendrás días en que ni tú te aguantas, y otros en que te cae el veinte de que tu estado de ánimo depende demasiado de alguien más. Sabes que no es lo correcto, pero ahí andas, encantado con el drama. Cuidado con lo que digas, porque tu lengua es filosa y con una sola palabra puedes destruir a alguien que quieres. Las relaciones prohibidas no son para ti, así que deja de aceptar ser postre y conviértete en el plato principal. Si tienes pareja, controla tus celos, porque podrías tensar la relación. Y si escuchas chismes, mejor no hagas tormentas en vasos de agua. El 27 de agosto será clave para que decidas qué tanto valor te das y a quién le das entrada en tu vida.

CAPRICORNIO

Ya no finjas sentimientos que no existen, Capri, porque la vida no está para desperdiciarla en amores de compromiso por costumbre o comodidad. Si esa persona no mueve tu mundo, suéltala. El tiempo no perdona y es mejor invertirlo en quien sí te hace vibrar. Exprésate, di lo que sientes y deja de guardarte todo, porque lo único que logras es enfermarte por dentro.

Confía en ti, en tus capacidades y en tus proyectos, porque la vida todavía tiene sorpresas grandes para ti. No vivas preocupado por el futuro, recuerda que no está escrito y puedes cambiarlo con tus decisiones de hoy. Se aproximan sorpresas en este fin de semana que deberás procesar poco a poco, porque podrían sacudirte de golpe. No te desgastes en pleitos que no valen la pena, mejor cierra ciclos que aún están abiertos y sana esas heridas que sigues arrastrando. El 27 de agosto es tu recordatorio de que ya no puedes vivir con la mochila llena de cosas que no sirven: suelta, sana y vuelve a empezar.

SAGITARIO

Deja de clavarle tanta energía a eso que sabes que nunca será tuyo, porque ahí solo estás perdiendo tiempo. Tu carácter explosivo anda como pólvora: en cuestión de segundos estallas y arrasas con todo lo que encuentras. Tienes un estilo único para poner a la gente en su lugar, y aunque eso te da respeto, también te genera broncas.

Confiarás menos en la gente, porque vas a descubrir que no todos son de fiar. Se vienen decepciones, pero también aprendizajes que te van a enseñar a no perder tiempo con personas falsas. Eres bondadoso, soñador y fiestero, pero al final del día entiendes que solo pocas personas te quieren de verdad, y con esas basta. En el lado negativo, podrías andar inestable y cometer traiciones por capricho o por andar jugando con fuego. Maduras tarde, Sagitario, pero cuando lo haces aprendes a valorar lo bueno de la vida. Este 27 de agosto ármate de valor, controla tu impulsividad y recuerda que no todos merecen un lugar en tu vida. A veces el verdadero lujo es quedarte solo, pero en paz.

ARIES

Ya deja de andar de celoso sin razón, criatura, porque esos pleitos nomás desgastan. Si no confías en tu pareja, mejor búscale por otro lado, porque vivir con dudas eternas no es vida. Recuerda que equivocarse no es fracaso, es aprendizaje; más vale meter la pata que quedarte con las ganas de intentarlo.

En lo económico vienen mejoras sabrosas que te van a dar un respiro. Hasta un acostón con vecino o vecina podría presentarse, y créeme, lo vas a disfrutar como si fuera el último. Eso sí, cuida tus pertenencias porque podrías perder cosas importantes en cualquier descuido. Tu parte más noble se nota en cómo proteges a tu familia, das todo por ellos aunque no siempre te paguen con la misma moneda. Pero también eres enemigo de temer: cuando alguien te traiciona, no tienes piedad. Solo piensa bien antes de actuar, porque la vida cobra factura tarde o temprano. Este 27 de agosto recuérdate quién eres y hacia dónde vas, porque ahí está la clave para consolidar tus sueños.

TAURO

Ya no te cierres al amor, Tauro. Si estás soltero o soltera, date el gusto de conocer gente, porque más vale arrepentirse de lo vivido que quedarse con las ganas. La vida no está para dar explicaciones a nadie, así que disfruta. Eso sí, aprende a cuidar tu cartera, porque el dinero no lo es todo, pero cómo ayuda, y podrías pasar por una rachita complicada si no administras bien.

Tu corazón noble es lo que enamora, no lo cambies por nada, porque gracias a él vas a consolidar una relación con alguien que llegó hace poco a tu vida. No bajes tu nivel por nadie, ni derrames lágrimas que no merecen la pena. Este 27 de agosto vienen cambios importantes que podrían liberar tu camino de una persona que ya no aporta nada; te sentirás libre otra vez. Relájate, piensa en hacia dónde vas y recuerda que cada paso que das tiene un porqué. El futuro es tuyo si dejas de cargar con lo que no sirve.

GÉMINIS

Los días que vienen te van a dar claridad: poco a poco comprenderás por qué estás viviendo lo que vives, porque nada es casualidad, todo tiene causa y efecto. Noticias inesperadas llegarán mediante mensaje o llamada y te sacarán una sonrisa. Eso sí, aguas con esos cambios repentinos de humor, porque podrías dañar a tu familia con tus arranques.

Existen heridas que no sanarán, pero eso no significa que no puedas aprender a vivir con ellas. Cuando pienses que todo está perdido, la vida y hasta Diosito te van a sorprender con caminos nuevos. Tu orgullo y tu egoísmo andan muy elevados, y alguien podría decepcionarse de ti al ver tu transformación. Entiende que lo que has pasado te forjó así, pero no dejes que eso te robe la ternura ni la capacidad de sentir. Este 27 de agosto la enseñanza es clara: el dolor no es para estancarte, sino para empujarte a salir adelante.

CÁNCER

Si andas soltero o soltera, prepárate porque alguien llegará para moverte el tapete, y será gracias a una amistad que hará de cupido. Llévatela con calma, no forces las cosas, porque lo que se da de manera natural dura más. Aguas con tus expectativas, porque esperar demasiado de los demás solo te traerá decepciones.

Se te caerá el veinte de muchas cosas que negabas aceptar, y eso te llevará a ver la vida sin caretas. Cuida tus pasos porque las caídas y los golpes estarán a la orden del día, y no quieres andar adolorido de más. No todas las personas son iguales, pero tu problema es que te gusta lidiar con pura gente sin corazón. Eso sí, esta semana tendrás suerte en juegos de azar y loterías. Este 27 de agosto recuerda: pon los pies en la tierra, deja de hacer caso a lo que digan los demás y toma tus propias decisiones, porque a veces caes en tonterías por dejarte manipular. El futuro lo construyes tú, no tus vecinos.