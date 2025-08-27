ICE detiene a varios inmigrantes en un parque de Arkansas: les pedían la green card

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizaron un operativo en el Long Pool Recreation Area, en Dover, Arkansas. Varias familias de origen hispano fueron interceptadas por los oficiales mientras disfrutaban del área recreativa.

Según los testimonios y un video compartido por la cuenta de YouTube ‘Aventuras en Arkansas’, el pasado 16 de agosto los agentes les solicitaron a una green card o tarjeta de residencia permanente, como requisito para permanecer en el país.

De acuerdo con las imágenes difundidas, algunos de los afectados presentaron sus permisos de trabajo y credenciales Real ID, pero los oficiales rechazaron estos documentos.

“¿Por qué nos están deteniendo si tenemos permiso de trabajo?”, cuestionó una mujer en el video. La respuesta de los agentes fue tajante: “Necesitamos la green card”.

Abogado de inmigración opina sobre el operativo en Arkansas

Nathan Bogart, un abogado de inmigración especializado en temas de deportación y litigio en las cortes federales de Estados Unidos, señaló a la cadena de noticias Univisión que, en ausencia de delitos graves, contar con un permiso de trabajo debería proteger a la persona de una detención por parte del ICE.

El medio reportó que varias personas fueron separadas de sus familiares en el parque y detenidas de manera temporal, aunque más tarde fueron liberadas.

En la zona también se hicieron presentes trabajadores del servicio forestal tras una denuncia por contaminación, ya que se habría arrojado basura en el lugar.

El operativo de ICE pertenece en los esfuerzos del gobierno federal, encabezado por Donald Trump, para intensificar la identificación y detención de extranjeros indocumentados en Estados Unidos.

