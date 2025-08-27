Trump extiende su control en Washington D.C. al tomar la administración de Union Station

La administración del presidente Donald Trump le está quitando a Amtrak la administración de Union Station en Washington D.C., en la más reciente decisión del gobierno federal sobre la capital del país.

El Departamento de Transporte, bajo la dirección de Trump y del secretario de Transporte, Sean Duffy, anunció en un comunicado de prensa que “ahora aprovechará los valiosos aspectos comerciales de Union Station, bajo la gestión directa de Union Station Redevelopment Corporation (USRC), para reinvertir en Union Station”.

Durante el último año, Amtrak ha controlado ambos lados de la estación, y las autoridades han afirmado que esto les ha permitido la flexibilidad de utilizar parte del espacio comercial desocupado para los pasajeros.

Ahora, Amtrak gestionará el área de pasajeros, mientras que el Departamento de Transporte, junto con la USRC, se encargará de las renovaciones de los locales comerciales y del edificio.

Las tropas de la Guardia Nacional han patrullado dentro y alrededor de Union Station desde que Trump anunció la iniciativa contra el crimen este mes.

Duffy dijo en un evento con los medios el miércoles que la medida estaba en línea con la decisión del presidente Donald Trump de tomar el control de la aplicación de la ley en la capital para luchar contra el crimen.

“Las necesidades de capital de Union Station incluyen mejoras en los ascensores, la iluminación y la seguridad, además de mejoras en la experiencia de los pasajeros y la sustitución del techo y otros sistemas importantes”, señala el comunicado.

“Creemos que podemos administrar mejor la propiedad”, dijo Duffy en un video publicado en X. “Atraer más inquilinos. Generar más ingresos. Y esos ingresos nos permitirán invertir en este hermoso edificio”.

“Ha estado descuidada durante décadas y se le nota el paso del tiempo”, alegó Duffy.

“Queremos que este lugar sea hermoso y la estación de tren más prestigiosa, no solo de Estados Unidos, sino del mundo”, concluyó.

.@POTUS is committed to making D.C. SAFE and BEAUTIFUL.



— Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) August 27, 2025

El comunicado del Departamento de Transporte dice que Union Station es su propiedad desde la década de 1980, pero afirma que su control sobre el sitio se vio reducido por arrendamientos y acuerdos. También afirma que la estación “se ha deteriorado” y ahora es “más conocida como un centro de vagancia que como un centro de comercio y viajes”.

“Tenemos una gran ventaja porque es propiedad de Amtrak”, declaró el subsecretario de Transporte, Steve Bradbury. “Tenemos la capacidad de tomar el control del proyecto y avanzarlo en la era Trump, por así decirlo”.

Duffy hizo estas declaraciones el miércoles en Union Station, al anunciar el lanzamiento de los nuevos trenes de alta velocidad NextGen Acela de Amtrak, fabricados en Estados Unidos, que conectan el Distrito de Columbia con Nueva York y Boston, además de destinos intermedios.

