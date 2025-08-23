La Guardia Nacional participará en la aplicación de las leyes de inmigración en 19 estados

La administración de Donald Trump está desplegando hasta 1,700 efectivos de la Guardia Nacional en 19 estados para apoyar las actividades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Las tropas brindarán apoyo logístico, transporte, gestión de casos y servicios administrativos en las instalaciones que procesan a migrantes ilegales, según informó la Casa Blanca a Fox News.

Un oficial de la Casa Blanca dijo a Fox News que las activaciones de la Guardia Nacional en 19 estados no están relacionadas con el impulso del presidente Donald Trump para expandir la ofensiva federal en la lucha contra el crimen en Washington, D.C. a otras ciudades.

Las tropas serán desplegadas desde agosto hasta mediados de noviembre en medio de un aumento en las actividades de cumplimiento de la ley migratoria por ICE mientras la administración Trump trabaja para cumplir su objetivo de al menos 30,000 deportaciones mensuales.

El cambio de estatus del personal del Cuerpo de Marines a la Guardia Nacional en julio apoyará el despliegue en 19 estados, que no incluirá actividades policiales, según un comunicado del Departamento de Defensa (DoD) del 25 de julio de 2025.

Las tropas de la Guardia Nacional tendrán entre sus funciones la recopilación de datos personales, la toma de huellas dactilares, la toma de muestras de ADN y la fotografía de los detenidos para que los agentes del ICE puedan centrarse en la aplicación de la ley, según el DoD.

Los despliegues se realizarán en Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Luisiana, Misuri, Nebraska, Ohio, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Virginia y Wyoming, dijo un oficial del Departamento de Defensa a News Nation.

Homan ofrece detalles sobre la movilización de la Guardia Nacional para apoyar a ICE

El zar de la frontera Tom Homan ofreció detalles el sábado sobre los planes de la administración Trump de desplegar 1,700 miembros de la Guardia Nacional para apoyar a los oficiales de ICE.

Las tropas serán un “multiplicador de fuerza” para ICE y ayudarán con tareas que incluyen transporte e inteligencia, pero no arrestos, según declaró Homan a NewsNation.

“ICE está desbordado. ICE tiene menos de 5000 oficiales de deportación. Tenemos más de 20 millones de inmigrantes indocumentados”, dijo Homan. “Tenemos casi 700 000 inmigrantes indocumentados con antecedentes penales que estamos tratando de encontrar”.

Trump anunció probables despliegues de la Guardia Nacional a ciudades para combatir el crimen

El presidente Donald Trump anunció que la Guardia Nacional podría desplegarse en Chicago, Nueva York y otras ciudades para combatir la delincuencia violenta, tras calificar de exitoso el despliegue en Washington D.C..

“Creo que Chicago será nuestra próxima ciudad, y luego ayudaremos con Nueva York”, declaró Trump el jueves en la Casa Blanca.

Policías y tropas de la Guardia Nacional fueron desplegados por Trump en Washington D.C. para combatir el crimen. Crédito: J. Scott Applewhite | AP

El presidente desplegó cerca de 2,000 efectivos de la Guardia Nacional en la capital en agosto y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, los autorizó a portar armas.

El Servicio de Alguaciles de EE.UU. aprobará que las tropas porten armas cortas, que serán pistolas Sig Sauer M17 de 9 mm para protección personal.

