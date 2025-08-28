Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 28 de agosto al 3 de septiembre

Viernes 29

Música en el Levitt Pavilion

Esta semana, el programa del Levitt Pavilion en el parque MacArthur (2230 W. 6th St., Los Angeles) presenta ¡Mambolero!, con Los Chicos del Mambo, Los Rebeldes Románticos y Noche Romántica. Viernes de 7 a 10 pm. Concierto gratuito. Informes levittlosangeles.org.

Foto: Cortesía

Teatro latino en el ELAC

La Latino Theater Company presenta la obra August 29, que lleva el nombre de la fecha en 1970 en que el columnista de Los Angeles Times, Rubén Salazar, fue asesinado mientras cubría una manifestación antibélica liderada por chicanos en el Este de Los Ángeles. Viernes a las 8 pm en el East Los Angeles College (1301 Ave., Cesar Chavez, Monterey Park). Boletos gratis; se sugiere una donación de $10. Informes latinotheaterco.org.

Foto: Yazlin Juárez

Cindy Lauper en el Hollywood Bowl

La rockera de los ochentas, Cindy Lauper, estará de visita en la ciudad con su tour Girls Just Wanna Have Fun Farewell, que presentará en el Hollywood Bowl (2301 N. Highland Ave., Los Angeles) por dos noches. Con Jake Wesley Rogers como invitado. Viernes y sábado a las 8 pm. Boletos desde $32. Informes laphil.com.

Foto: Cortesía Crédito: Cortesía

Domingo 31

Música bajo las estrellas en el Ford

Silvia Pérez Cruz, de España, La Muchacha, de Colombia, e Y La Madrigal, de México y Estados Unidos, son parte del concierto Bajo la Luna, que tendrá lugar en el teatro Ford ( 2580 Cahuenga Blvd., E, Los Angeles). El show es parte de la serie de conciertos latinos de la LA Phil. Domingo a las 7:30 pm. Informes theford.com.

Foto: Cortesía

Street Symphony en la Sierra Madre Playhouse

El programa Street Symphony: Bach, Mariachi and Community, en el Sierra Madre Playhouse (87 W. Sierra Madre Blvd., Sierra Madre), presenta a un colectivo de músicos liderado por el violinista Vijay Gupta y al grupo de música indie Las Chorizeras. Domingo a las 4 pm. Boletos desde $12. Informes sierramadreplayhouse.org.

Crédito: Cortesía

Cine en el Getty Center

El museo Getty (1200 Getty Center Dr., Los Angeles) proyectará la cinta The Watermelon Woman (dirigida por Cheryl Dunye en 1996), una comedia romántica que explora construcciones de larga duración sobre la raza y la sexualidad en la pantalla. Domingo a las 4 pm. Entrada gratuita. Informes getty.edu.

Los Tucanes de Tijuana en el Pico Rivera

La banda de música norteña, Los Tucanes de Tijuana, regresa al sur de California para ofrecer una actuación en la arena deportiva Pico Rivera (11003 Sports Arena Dr., Pico Rivera). También participan Tapy Quintero, Rancho El Aguaje, Julio Preciado y Los Caimanes de Sinaloa. Domingo a las 2 pm. Boletos desde $130. Informes ticketon.com.

Foto: Archivo Crédito: Cortesía

Martes 2 de septiembre

Emmanuel del Real en el Grammy Museum

Emmanuel del Real, integrante de la banda mexicana Café Tacvba, ofrecerá una charla en el Grammy Museum (800 W Olympic Blvd, Los Angeles) como parte del estreno de su primer disco como solista. Martes a las 7:30 pm. Boletos agotados; para estar en la lista de espera ir a grammymuseum.org.

Foto: Cortesía

Música clásica en el Hollywood Bowl

La Los Angeles Philharmonic, bajo la dirección de Christian Vásquez, presenta en el Hollywood Bowl (2301 N. Highland Ave., Los Angeles) a la violinista Anne Akiko Meyers, que lidera el programa Fandango, una carta de amor a la danza de España. Se interpretará Danzón No. 2, de Arturo Márquez y terminará con la Quinta Sinfonía de Shostakovich. Martes 8 pm. Boletos desde $11. Informes laphil.org.