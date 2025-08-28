Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy jueves 28 de agosto en México y los principales países

El precio del dólar hoy nos indica que su valor sigue siendo fuerte en el mercado ante varios de sus pares emergentes, aunque está experimentando cambios en el mercado azteca.

El precio del dólar estadounidense este jueves 28 de agosto de 2025 cerró con un valor de intercambio de 18.64 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

En compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza hoy a 18.31 y 18.74 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza con valores similares a un valor de 18.64 pesos por dólar y la tendencia se mantiene en suba esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar sube de precio y la tendencia continúa a la baja. El precio promedio de hoy ha sido de 25.99 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua permanece en positivo tras el cierre de mercados. Su valor está ahora mismo en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar regresa a su tendencia regular que es cotizar en verde. Tras permanecer la jornada previa sin cambios, hoy cotizó a 503.13 colones por cada dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana mantiene su tendencia al alza y sus valores al cierre fueron de 62.78 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 18.64 PESOS MEXICANOS HONDURAS 25.99 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 503.13 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 62.78 PESOS DOMINICANOS

