Gobernador Newsom despliega a la Patrulla de Caminos a LA para reducir el crimen

El gobernador Gavin Newsom anunció el despliegue de equipos de reducción del crimen de la Patrulla de Caminos de California (CHP) para trabajar en colaboración con los departamentos de policía locales de las ciudades de San Diego, Los Ángeles, el Valle Central, Sacramento y el área de la Bahía de San Francisco y el Inland-Empire.

Una noticia que se da a pocos días de que el presidente Trump firmara una orden ejecutiva para establecer unidades especializadas de la Guardia Nacional para atender el crimen en las ciudades, lo cual le da licencia para mandar tropas a cualquier parte del país que su gobierno considere tiene problemas para controlar los niveles de criminalidad.

En junio pasado, el presidente Trump sin tomar en cuenta al gobernador Newsom mandó a la Guardia Nacional a Los Ángeles con el pretexto de que las protestas contra las redadas migratorias se le salieron de las manos al gobierno de la ciudad. Lo mismo hizo a principios de agosto cuando envió a la Guardia Nacional a Washington D.C.; y lo que es más, tomó control de la policía local, argumentando que su presencia era necesaria por las condiciones de inseguridad que privaban.

“Cuando el estado y las comunidades locales trabajan juntos estratégicamente, la seguridad pública mejora. Mientras la Administración Trump socava las ciudades, California se asocia con ellas y logra resultados concretos”, dijo el gobernador Newsom al hacer el anuncio .

“Con estos nuevos despliegues, redoblamos nuestros esfuerzos en estas colaboraciones para consolidar el progreso y seguir reduciendo la delincuencia”, agregó.

El gobernador Newsom negó que este despliegue de elementos de la Patrulla de Caminos sea una respuesta a las amenazas de Trump de incluso mandar a miles de miembros de la Guardia Nacional a Oakland y San Francisco.

“Estamos tratando de ser más responsables con la gente a la que servimos, y que quiere ver más. Todavía tenemos personas a la que rompe los vidrios del carro, seguimos teniendo crímenes y asesinatos. No estoy defendiendo el estado de cosas. Por el contrario. Podemos mejorar”.

Este despliegue de la CHP a diferentes regiones del estado, no es nuevo. En 2024, el gobernador Newsom realizó alianzas regionales con las policías locales de Bakersfield, San Bernardino y Oakland para desplegar equipos de policías de caminos y abatir los índices delictivos.

Estas colaboraciones dieron como resultado más de 9,000 arrestos, la recuperación de casi 5,800 vehículos robados y la confiscación de más de 400 armas de fuego.

Los operativos conjuntos llevaron al descenso del 34% de los homicidios y 25% en los robos tan solo en Oakland.

“Estos equipos de reducción del delito brindarán un apoyo crucial a nuestros socios locales, enfocándose en los delitos donde más ocurren”, dijo el comisionado de la Patrulla de Caminos de California (CHP), Sean Duryee.

“Al combinar recursos, inteligencia y personal, podemos desmantelar mejor la actividad delictiva y fortalecer la seguridad de las comunidades de toda California”.

Agregó que entre 12 y 15 oficiales se enfocaran en los problemas que les señalen los policías locales, los que podrían ser carreras ilegales de autos y mercados libres de drogas.

Los oficiales de la CHP asignados a los Equipos de Supresión del Crimen atenderán las zonas con mayor incidencia delictiva, se centrarán en los reincidentes y decomisarán armas y narcóticos ilícitos.

La alcaldesa Karen Bass dijo que esperan con interés trabajar con la CHP para identificar la mejor manera de utilizar estos recursos adicionales y apoyar las iniciativas locales de las fuerzas del orden.

“Quiero agradecer al gobernador su colaboración. La mejor manera de abordar la delincuencia y otros desafíos importantes es mediante la colaboración, y este es un ejemplo de ello”.

Añadió: “En estrecha colaboración con el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y las organizaciones comunitarias, seguiremos exigiendo responsabilidades a las personas e implementando estrategias integrales para mantener la seguridad de los angelinos”.

Los Equipos de Reducción del Crimen se encargarán de:

Identificar y suprimir la actividad delictiva en zonas de alta criminalidad mediante una labor policial basada en datos e inteligencia.

Realizar operaciones policiales proactivas diseñadas para disuadir y desmantelar el crimen organizado.

Aumentar la visibilidad y la presencia de la Patrulla de Caminos de California (CHP) en las comunidades más afectadas por la delincuencia.

Apoyar a las fuerzas del orden locales compartiendo información de inteligencia, coordinando las acciones policiales y colaborando en las investigaciones.

Mantener una estricta rendición de cuentas mediante un liderazgo estructurado, informes claros y supervisión operativa.

Según datos publicados por el Departamento de Justicia de California, gracias a las inversiones en seguridad pública realizadas desde 2019, casi todas las categorías principales de delitos, incluyendo los delitos violentos y los homicidios, disminuyeron en 2024.

Las mayores reducciones generales en los delitos violentos fueron reportadas por los departamentos de policía de Oakland (30%) y San Francisco (22%).

Si bien el condado de Los Ángeles está representado por tres agencias policiales en este conjunto de datos, en conjunto, los delitos violentos en general disminuyeron un 11 % en la región.