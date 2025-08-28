ICE arresta a hombre acusado de delitos sexuales infantiles que vivía en una guardería de San Diego

Agentes federales detuvieron a Ezequiel Cruz Rodríguez, ciudadano mexicano de 47 años, a quien se señala como delincuente sexual convicto que vivía en una guardería en San Diego.

Cruz Rodríguez, quien enfrenta a la deportación tras haber sido expulsado en tres ocasiones, posee un historial criminal que incluye condenas por delitos sexuales, posesión ilegal de armas de fuego, conducir bajo la influencia del alcohol y robo.

Según información oficial , agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llegaron a la guardería Little Hands Academy Family Child Caree, en San Diego, California, donde vivía junto a su pareja Dulce Villagómez, dueña del sitio.

Tras el arresto, el director de campo de ICE San Diego describió una larga lista de delitos penales sobre el sospechoso. “Este individuo es un delincuente sexual infantil convicto y no registrado. Con antecedentes por posesión de arma de fuego, conducir bajo los efectos del alcohol, violencia doméstica, agresión física, asalto, porte de arma de fuego, reingreso ilegal, robo y reingreso ilegal tras la expulsión”, declaró el director Patrick Divver.

“Es repugnante pensar que este pedófilo, delincuente… residía en la casa donde funciona una guardería y se escondía en una ciudad santuario”.

“Gracias a la valiente labor de nuestros agentes del ICE, este delincuente, pedófilo convicto y conocido pandillero de Logan Heights, ya no podrá abusar de niños en una guardería. Bajo el presidente Trump y la secretaria Noem, este tipo de delincuentes no andarán sueltos en Estados Unidos”, continuó.

Según el departamento de Seguridad Nacional, Ezequiel Cruz-Rodríguez recibió por primera vez una orden final de deportación por parte de un juez de inmigración y fue deportado el 23 de agosto de 1996. Fue deportado por segunda vez el 28 de octubre de 2003 y por tercera vez el 14 de diciembre de 2012.

