Las mejores y peores mezclas de café





Nuestras pruebas a ciegas revelaron una gran cantidad de opciones deliciosas—¡y muchas a buen precio!

En las pruebas de CR, analizamos el café (sin leche ni azúcar) para identificar cualquier defecto en el sabor o la calidad.

By Trisha Calvo

Los expertos de CR probaron a ciegas 27 mezclas de café de tueste medio, tanto de supermercados como de marcas especializadas. Estas mezclas se elaboran con una combinación de granos de dos o más países. El sabor suele ser más uniforme de lote a lote que los cafés de origen único (los que provienen de un solo país, una región específica o incluso una sola finca). Elegimos mezclas molidas porque son populares y prácticas. Tres marcas conocidas estaban disponibles solo en grano, así que usamos esas.

Nuestros expertos probaron tres muestras de cada café solo, para detectar fácilmente las diferencias e identificar defectos (como acidez o sabor a humedad) que la leche o el azúcar podrían ocultar. Buscamos un equilibrio entre amargor, acidez y dulzor. El amargor le da al café complejidad y profundidad; la acidez lo hace más vivo y brillante. El dulzor natural del grano redondea el sabor.

También evaluamos el cuerpo (ligero, medio o intenso) que se refiere a la consistencia de la bebida en la boca al beberla. (La mejor opción depende de tu gusto personal). Describimos estos y otros atributos de sabor para que puedas decidir si un café se ajusta a tu paladar.

De las 27 cafés de nuestras calificaciones, recomendamos 17; entre ellos, se encuentran algunas de los cafés más económicos que analizamos. Aquí te mostramos algunas de las mejores opciones a considerar en tu próxima compra… y dos que conviene evitar porque sabían a quemado y demasiado amargos.

Intelligentsia House Blend

A light-bodied, bright-tasting coffee that’s great for those who love it black. It has a little bitterness and big citrus flavor.

Counter Culture Big Trouble

This delicate-tasting blend is light-bodied and has mild fruit and floral flavors with just a touch of bitterness. It’s sold only as whole beans.

Tim Horton’s Original Blend

A great, complex-flavored coffee. It’s full-bodied, with chocolatey and nutty flavors characteristic of a dark roast but without too much bitterness. This is one of the least expensive coffees in our tests.

Partners Coffee Roasters Flatiron

A mild-flavored brew with delicate fruit and sweet caramel flavors. It’s slightly bitter and has very little astringency.

Irving Farm 71 House

This complex-tasting, medium-bodied coffee is crisp and bright with flavors of grapefruit and berries, and subtle bitter notes.

Café Grumpy Momentum

CR’s tasters described this medium-bodied coffee as vibrant and very intense. Its bright citrus flavors really pop, and it has a hint of toastiness and moderate bitterness.

Kirkland Signature (Costco) House Blend

Harsh and very bitter, this coffee has overpowering smoky and burnt flavors. It’s sold only as whole beans.

Maxwell House House Blend

An over-roasted coffee that’s very bitter and astringent with a burnt, ashy aftertaste and an unpleasant grainy flavor.

