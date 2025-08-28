Lotería Nacional de México: números ganadores de hoy miércoles, 27 de agosto de 2025

La Lotería Nacional de México ofrece una variedad de sorteos, cada uno con sus propias reglas y premios. Conoce los números ganadores de Tris y Chispazo de hoy miércoles, 27 de agosto de 2025 Si quieres participar en sus sorteos o simplemente deseas estar al tanto de los últimos resultados, sigue leyendo para ver más información.

TRIS Medio día | Resultados del sorteo 34718

Combinación ganadora: 21595

TRIS de las tres | Resultados del sorteo | Resultados del sorteo 34719

Combinación ganadora: 59004

TRIS Extra | Resultados del sorteo | Resultados del sorteo 34720

Combinación ganadora: 77568

TRIS de las siete | Resultados del sorteo | Resultados del sorteo 34721

Combinación ganadora: 80752

TRIS Clásico | Resultados del sorteo 34722

Combinación ganadora: 28894

CHISPAZO Clásico | Resultados del sorteo 11486

Los números ganadores son: 07 09 11 15 26

Cantidad de ganadores con 5 aciertos: 3

Monto del premio de los ganadores con 5 aciertos: $98,000.78

CHISPAZO Clásico | Resultados del sorteo 11485

Números ganadores: 03 04 13 21 28

Cantidad de ganadores con 5 aciertos: 1

Chispazo: ¿cómo jugar y cuándo son los sorteos?

Chispazo es un sorteo que no tiene bolsa mínima garantizada, ya que su premiación depende de las ventas que se acumulen para cada sorteo. El juego consiste en escoger una combinación posible de 5, 6, o hasta 7 números, de un conjunto del 1 al 28 y esperar a que la máquina de Chispazo seleccione tu combinación, donde basta acertar en dos números para ganar.

El sorteo de Chispazo se celebra dos veces al día todos los días: a las 3 PM y a las 9 PM hora de Ciudad de México. Para participar, tienes que acercarte a tu expendio más cercano y llenar un volante de Chispazo con el que puedes jugar hasta cinco veces. En caso de querer participar con una, dos, tres o cuatro combinaciones, marca NULO en la casilla que no vayas a utilizar.

Tris: ¿cómo se juega y a qué hora son los sorteos?

El Tris es el sorteo numérico más accesible y en el que puedes decidir cuánto quieres ganar de acuerdo con la modalidad que elijas y cuanto desees apostar. Puedes jugarlo pagando desde solamente un peso mexicano, seleccionando 1, 2, 3, 4 o 5 dígitos. Dependiendo de la modalidad que selecciones, tu oportunidad de ganar más dinero puede ir en aumento.

Las urnas de Tris elegirán 5 números al azar, para formar una cifra de 5 dígitos que, al coincidir con los números de tu boleto o constancias de participación en estricto orden, podrán hacerte ganar muchísimo dinero.

Tris se juega todos los días y hay 5 sorteos en cada jornada. El primero es el Tris Medio día a la 1 pm de México DF. Después se sortea el Tris de las Tres a las 3 pm hora de México. Tris Extra a las 5 pm. Luego viene Tris de las Siete a las 7 pm. Por último, el Tris Clásico es a las 9 pm hora de México.

¿Cómo comprar boletos de la lotería mexicana?

Hoy en día para jugar a la Lotería Nacional de México puedes comprar boletos en línea, lo que significa que no tienes que salir de casa para participar en tus juegos favoritos.

Hay varios sitios web y plataformas en línea que ofrecen la venta de boletos de lotería de México. Estas plataformas son seguras y confiables y te permiten elegir tus números y pagar en línea. Una vez que hayas comprado tu boleto en línea, recibirás una copia digital que podrás imprimir o guardar en tu dispositivo electrónico.

¿Cómo cobrar un premio de la lotería de México?

Cualquier premio, sin importar el monto, podrás cobrarlo en las oficinas de Lotería Nacional ubicadas en Av. Insurgentes Sur No. 1397, Col. Insurgentes Mixcoac, Demarcación Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03920 a partir del día siguiente a la celebración del sorteo.

Ten en cuenta que hasta $9,999.99 pesos mexicanos se pueden cobrar en agencias de venta directa o expendios y a partir de $3,000,00 pesos mexicanos puedes cobrarlo en los bancos Santander S.A., Scotiabank Inverlat S.A. y BBVA México. En todos los casos, recuerda que tienes hasta 60 días naturales para cobrar tu premio.

Revisa todos los diferentes sorteos de lotería en Estados Unidos y México en http://www.laopinion.com/loteria