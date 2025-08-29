La Mayiza lanza amenaza en Chihuahua con un cuerpo decapitado y otro con signos de tortura

Dos hombres fueron hallados brutalmente ejecutados, uno de ellos decapitado y el otro con un narcomensaje, en el kilómetro 15 de la carretera Chihuahua-Aldama, en un hecho atribuido al grupo delictivo La Mayiza, según reportes preliminares de la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con las primeras investigaciones, las víctimas fueron localizadas maniatadas luego de que conductores que transitaban por la ruta alertaran a las autoridades al percatarse de los cuerpos.

La escena presentaba signos de extrema violencia: una de las víctimas había sido decapitada, mientras que la otra portaba un cartón con un mensaje de advertencia, presuntamente dirigido a grupos rivales o corporaciones policiacas.

Elementos de la Policía Estatal fueron los primeros en arribar al lugar para asegurar el área y preservar las evidencias.

Posteriormente, se implementó un amplio operativo de seguridad con la participación de agentes de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, quienes resguardaron el perímetro.

El narcomensaje quedó como evidencia clave para la investigación; sin embargo, las autoridades no han revelado su contenido exacto ni la identidad de las víctimas.

Hasta el momento, no se reportan detenciones relacionadas con este caso en particular. Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la autopsia de ley y su posterior identificación, mientras las corporaciones de seguridad mantienen recorridos de vigilancia en la región.

