Selena Gomez presume en fotos su divertida despedida de soltera en Cabo San Lucas

La cantante Selena Gomez no solo vive un gran momento en el plano profesional, sino también en el personal, tal y como lo dejó evidenciado con la reciente escapada que se dio a México para celebrar con sus amigas más cercanas su despedida de soltera en las semanas previas a su boda con Benny Blanco.

Por medio de unas fotos, que ella misma compartió en sus redes sociales, la ex de Justin Bieber nos permitió ser testigos de la escapada que se dio a las playas de Cabo San Lucas, al norte de México.

La intérprete de ‘Calm Down’ no acompañó su publicación de mensaje alguno, con lo que dejó que sus fotos hablaran por sí solas.

En su galería de fotos se ve lo mucho que disfrutó del calor del verano en tierras mexicanas, en donde lució orgullosa un velo de novia, tuvo su letrero con la leyenda “Bride” (Novia), unos globos metálicos con la leyenda “Mrs. Levin”.

También lució cuerpazo en bikini en compañía de sus damas de honor, dio un paseo en yate, se fue de fiesta, cenó en la playa, se deleitó con la música de los mariachis, entre otras cosas.

Entre sus amigas que la acompañaron en su último viaje como una mujer soltera estuvieron Priscilla DeLeon, Raquelle Stevens, Courtney López y Ashley Cook.

La forma en que compartió su escapada, por medio de 16 fotos, no dejó indiferentes a sus seguidores y a sus amigos famosos, quienes le desearon lo mejor en la etapa que está por comenzar.

Recibió mensajes de Camila Cabello, de Zoe Saldaña, así como de sus Selenators, quien siempre están a su lado y este momento no fue la excepción.

