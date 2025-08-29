¿Tu columpio para bebés Graco de pronto se está meciendo muy rápido?





Hay cientos de reseñas en línea que dicen que el Slim Spaces Baby Swing, de repente se acelera de manera peligrosa y parece ‘aterrador’ o incluso ‘poseído’.

El columpio compacto para bebés Graco Slim Spaces tiene cientos de reseñas de una estrella en Internet escritas por clientes insatisfechos.

By Lauren Kirchner

“No es seguro para los pequeños”. “INSEGURO y ATERRADOR”. “Quiero que me devuelvan el dinero”. “¡NO LO COMPRES!”.

Estos son solo algunos de los cientos de comentarios negativos que hay en Internet sobre el columpio compacto para bebés Graco Slim Spaces, muchos de los cuales describen un problema similar y preocupante que, según los padres, aparece al cabo de unos días o semanas de uso.

“Nos lo regalaron en el baby shower. Estábamos muy contentos con él… durante tres días. Después, empezó a comportarse como si estuviera poseído”, escribió un usuario llamado ConcernedinColorado en la página web de Graco, en la sección de productos, sobre el columpio para bebés Slim Spaces.

“El columpio duró un mes antes de que la luz empezara a parpadear y a zarandear a mi bebé a toda velocidad, independientemente de la posición del selector”, escribió Dylanthedad en el sitio web de Graco. “Incluso en la posición más baja”.

Hay cientos de reseñas de una estrella sobre este columpio en los sitios web de Graco, Amazon, Target y Walmart. Muchos padres informaron que el columpio funcionaba bien al principio, incluso durante algunas semanas o meses, pero que de repente dejó de funcionar por completo.

Los padres informan de que una luz roja en la estructura del columpio empieza a parpadear y, a continuación, el asiento comienza a balancearse muy rápido, incluso en la posición más baja. Lo que es peor, muchos usuarios dicen que la velocidad no se puede reducir una vez que se activa el modo de alta velocidad. Para muchos compradores, el problema no se pudo resolver ni siquiera cambiando las pilas.

Algunos usuarios dicen que el columpio no se apaga a no ser que le quiten las pilas. Al menos un usuario dijo que el columpio vuelve a la velocidad máxima por sí solo, incluso cuando se apaga el interruptor de encendido.

El equipo de atención al cliente de Graco respondió a muchas de las reseñas negativas que los compradores dejaron en su sitio web y en target.com, invitandolos a ponerse en contacto con la compañía o diciendo que el equipo se pondrá en contacto con ellos en breve para resolver el problema. La empresa matriz de Graco, Newell Brands, también respondió a la queja de un padre ante la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CSPC) sobre el columpio, afirmando que “Graco no cree que el producto específico identificado tenga un defecto que pueda causar un peligro serio ni un riesgo fuerte de lesiones graves o incluso de muerte”.

Graco no respondió a la solicitud de comentarios de CR.

Consumer Reports compró ocho de estos columpios para ver si podíamos reproducir este problema en nuestro laboratorio de pruebas, pero no pudimos. Los probamos colocando pesos de diferentes tamaños en ellos y luego encendiéndolos durante una hora, seguida de un descanso de 15 minutos. Repetimos este patrón hasta que se agotaron las baterías de los columpios. Ninguno de los columpios que compramos presentó el movimiento errático y rápido que algunos compradores han reportado.

Por lo tanto, parece que este aparente defecto no afecta necesariamente a todos los columpios Slim Spaces, y también hay muchas opiniones positivas de compradores satisfechos. Sin embargo, en walmart.com, el 42% de todas las opiniones de los clientes sobre este columpio en color “Etcher” eran de una estrella a finales de octubre de 2024, y 82 opiniones incluían la frase “demasiado rápido” en la ficha del producto Graco. Ya en marzo de 2020 aparecieron publicaciones que describían este problema en al menos una plataforma minorista.

“Ojalá hubiera leído las reseñas antes de comprarlo”, escribió el cliente Sherm. “El mismo problema que todos los demás. Después de un mes de uso, la luz parpadea en rojo y se mece a la máxima velocidad”.

En gracobaby.com, el columpio Slim Spaces se promociona por su tamaño compacto, su plegabilidad y sus velocidades fácilmente ajustables. “El columpio cuenta con velocidades ajustables para encontrar el ritmo adecuado al estado de ánimo del bebé”, dice la descripción del producto.

Sin embargo, muchos compradores insatisfechos afirman que su columpio pasó a no ser ajustable y que, de hecho, solo se adapta a un estado de ánimo: el rápido. O, como lo describen más de un comprador, “modo turbo”.

“La luz roja del columpio empezó a parpadear… y comenzó a moverse MUY RÁPIDO”, escribió Landon813, padre de un bebé de casi tres meses, en el sitio web de Graco. “¡Parecía que mi hija iba a salir volando!”.

“¡LLAMADO A TODOS LOS ASPIRANTES A ASTRONAUTAS!”, escribió Amy en una reseña de dos estrellas en Amazon. “A menos que quieras que tu bebé vuele al espacio, ¡CUIDADO CON LA LUZ PARPADEANTE!”. Ella bromea diciendo que la luz de la batería baja parece ser una especie de “luz de cuenta regresiva”, dado que “ahora, no importa lo baja que esté la configuración, ¡mi pobre bebé casi sale volando directo al espacio!”.

Por muy divertido que pueda parecer un columpio para bebés que se mueve a toda velocidad, también es, por supuesto, un posible problema de seguridad, especialmente si los bebés no están sujetos con los arneses incluidos. Algunos padres informaron de que sus columpios pasaban a alta velocidad de forma impredecible, a veces cuando ellos no estaban al alcance de la mano.

“Si eres una madre como yo, tarde o temprano tendrás que alejarte un momento mientras el bebé está cerca en el columpio”, escribió una clienta llamada Stephanie en una reseña de Amazon. “La batería se puede agotar en cualquier momento y esto es un problema ENORME”.

Otra clienta llamada Nattalie también tuvo un susto, según su reseña en Amazon: “Ningún bebé debería mecerse así y mi hijo podría haber sufrido graves daños neurológicos si yo no hubiera mirado atrás y me hubiera dado cuenta a tiempo”.

“No me parece para nada seguro”, dijo otro usuario en la página web de Graco. “Es realmente sorprendente que no lo hayan retirado del mercado”.

Aparte del problema de la velocidad, hay otras reseñas dispersas que mencionan otras preocupaciones. Una clienta llamada Mallory dijo que la primera vez que puso las pilas en el columpio y lo encendió, empezó a echar humo y se incendió. “Es muy bonito y, si no se hubiera incendiado, sería un columpio perfecto para espacios pequeños”, escribió siendo amable.

Además de las quejas y reseñas publicadas en los sitios web de la compañía y la plataforma, desde principios de 2024 se reportaron al menos cuatro quejas directamente a la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor, la agencia federal que supervisa la seguridad de la mayoría de los productos de consumo. “En la última semana, la luz comenzó a parpadear y el columpio se aceleró más allá de la velocidad máxima”, escribió el padre de un bebé de tres meses en un informe de incidente presentado a la CPSC en septiembre de 2024. “Es como si alguien estuviera empujando el columpio con toda su fuerza”.

Los expertos en seguridad de CR alertaron a la CPSC sobre estos informes y le pidieron que investigara. La agencia se negó a hacer comentarios para este artículo.

“Graco dice que estos columpios no tienen ningún problema de seguridad, pero cientos de padres y cuidadores le dicen a la compañía lo contrario”, dice Oriene Shin, gerente de políticas de seguridad de CR. “Es preocupante ver que no se dan respuestas a tantas preocupaciones sobre un posible problema de seguridad. Los padres y cuidadores depositan una gran confianza en los productos que compran para sus bebés y esperan que las compañías atiendan de inmediato cualquier preocupación de seguridad que pueda surgir. Es fundamental que tanto Graco como la CPSC realicen una investigación exhaustiva de estos incidentes alarmantes.”.

O, como dice un padre en el sitio web de Graco: “Esto debe solucionarse antes de que el hijo de alguien resulte herido”.

Nota del editor: Este artículo, publicado originalmente el 4 de noviembre de 2024, se ha actualizado con nueva información sobre los esfuerzos de Consumer Reports para reproducir en nuestro laboratorio los problemas del columpio compacto Graco Slim Spaces, además de un incidente adicional reportado con este producto.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2025, Consumer Reports, Inc.