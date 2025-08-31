Los rebeldes hutíes de Yemen aseguran que Israel mató a su “primer ministro”

Los rebeldes hutíes de Yemen han confirmado que su autoproclamado primer ministro, Ahmed Ghaleb Nasser al-Rahawi, murió en un ataque aéreo israelí a principios de esta semana.

El grupo insurgente respaldado por Irán dijo que varios de sus dirigentes murieron cuando las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron la capital de Yemen, Saná, el jueves.

Entonces el ejército israelí dijo que atacó un “objetivo militar” hutí en la zona de Saná, sin dar más detalles.

Los hutíes han controlado gran parte del noroeste de Yemen desde 2014, después de expulsar al gobierno reconocido internacionalmente de Saná y desencadenar una devastadora guerra civil.

Los hutíes dijeron que Rahawi había sido asesinado junto con varios ministros hutíes, aunque no nombraron a los demás.

El portal de noticias saudí, al-Hadath, informó que el ministro de Asuntos Exteriores de los hutíes, así como los ministros de Justicia, Juventud y Deportes, Asuntos Sociales y Trabajo, murieron.

Yahya Arhab / EPA: Los hutíes derribaron al gobierno de Yemen y desde 2014 controlan gran parte del país.

La oficina de Mahdi al-Mashat, el presidente de los hutíes, afirmó que varios otros ministros “sufrieron heridas moderadas y graves” como resultado del ataque.

Añadió que Muhammad Ahmed Miftah, actual viceprimer ministro hutí, asumiría el cargo de Rahawi.

Rahawi había ocupado su puesto desde agosto de 2024 y era visto en gran medida como una figura simbólica del movimiento en lugar de ser parte del círculo de toma de decisiones que planifica las operaciones militares.

Abdul-Malik al-Houthi, el líder supremo del movimiento, ni el ministro de Defensa del grupo ni el el jefe de personal, están entre las víctimas reportadas del ataque del jueves.

Desde el comienzo de la guerra entre Israel y Hamás en Gaza, los hutíes han lanzado regularmente misiles contra Israel y atacado buques comerciales en el mar Rojo y el golfo de Adén, afirmando que actúan en solidaridad con los palestinos.

Israel, a su vez, ha llevado a cabo ataques aéreos contra objetivos en partes de Yemen controladas por los hutíes, con el objetivo declarado de frenar sus ataques.

La semana pasada, Israel dijo que había atacado objetivos hutíes en Saná, en respuesta al ataque con misiles de los rebeldes que, según Israel, portaba municiones de racimo.

