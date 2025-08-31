Deportaciones en EE.UU. han paralizado las construcciones en el país 

Una encuesta reciente revela que el 92% de los contratistas de la construcción en Estados Unidos enfrentan dificultades para atraer nuevos trabajadores. Además, el 45% reporta retrasos en sus proyectos, un problema que coincide con las políticas migratorias implementadas desde enero de 2025.

Según los especialistas, la falta de mano de obra calificada ha impactado directamente en la eficiencia y los plazos de entrega de diversas obras. Los contratistas advierten que la escasez podría generar aumentos en los costos y afectar la calidad de los proyectos.

La incertidumbre derivada de la política migratoria ha dificultado la contratación de trabajadores extranjeros, quienes constituyen una parte significativa de la fuerza laboral en la construcción. Esta situación genera preocupación tanto entre empleadores como entre trabajadores locales, que temen un impacto sostenido en la industria.

Expertos destacan la necesidad de equilibrar las políticas migratorias con las demandas del mercado laboral. Señalan que la construcción es un sector clave para la economía y que la falta de personal calificado puede generar consecuencias negativas en cadena.

La encuesta también evidencia que muchos contratistas buscan alternativas para cubrir vacantes, pero la oferta de trabajadores disponibles no satisface la demanda. Algunos recurren a subcontratistas o a incentivos salariales, aunque estas medidas no siempre son suficientes para compensar la escasez de personal.

En este contexto, la industria enfrenta un reto doble: cumplir con los plazos y garantizar la calidad de los proyectos, mientras se adapta a un entorno laboral limitado por la política contra la comunidad inmigrante del presidente Donald Trump. La combinación de retrasos y falta de personal pone en evidencia la fragilidad de la cadena de suministro de mano de obra calificada.

La encuesta subraya que la construcción en EE. UU. atraviesa un periodo complejo. La escasez de trabajadores y los retrasos en los proyectos reflejan la necesidad de soluciones sostenibles que permitan mantener la productividad y responder a las demandas del sector.