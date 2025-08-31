Hallan muerto a excursionista desaparecido hace casi un mes en Wyoming

Después de casi un mes de búsqueda, las autoridades del condado de Big Horn confirmaron el hallazgo del cuerpo de Grant Gardner, un excursionista de Minnesota que desapareció tras emprender una caminata en el Bosque Nacional Bighorn, en Wyoming.

Gardner había informado a su esposa que alcanzó la cima del Cloud Peak, de más de 13,000 pies de altura, el pasado 29 de julio, pero desde entonces no hubo más contacto.

La Oficina del Sheriff del Condado de Big Horn explicó que las últimas señales del excursionista lo ubicaban en una zona con acantilados, campos de rocas y terreno peligroso, lo que representaba un alto riesgo al caer la noche.

Un equipo profesional de escalada de Carolina del Norte localizó esta semana un objeto brillante bajo una cornisa que resultó ser una mochila. Al día siguiente, funcionarios confirmaron que el cuerpo de Gardner se encontraba en el mismo lugar.

Búsqueda difícil y peligrosa

Las autoridades destacaron que la recuperación fue “peligrosa”, pues se trataba de una de las áreas más complejas de explorar y que ya había sido cubierta por aire sin resultados previos.

El sheriff Ken Blackburn recordó que, antes del hallazgo, se había tomado la dolorosa decisión de suspender la búsqueda, al considerar que las probabilidades de supervivencia eran nulas después de 20 días sin contacto.

El caso fue remitido a la Oficina Forense del Condado de Big Horn, que determinará la causa de la muerte, aunque la hipótesis preliminar apunta a un accidente fatal durante el descenso.

“Si bien no es el resultado que esperábamos, tenemos la esperanza de que esto brinde paz y consuelo a la familia”, señaló la oficina del sheriff.

El cuerpo será trasladado a Minnesota para ser entregado a sus familiares.

Sigue leyendo:

–Excursionista de Texas muere por el calor extremo en un sendero del Gran Cañón

–Hallan muertos a padre e hija en un parque de Utah: estaban perdidos y sin agua

–Hallan muerto a un excursionista que pasó la noche en el Gran Cañón