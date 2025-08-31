Hermano de expresidente de México pide “justicia” tras ser absuelto de delitos electorales

El hermano del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, Pío López Obrador, pidió este domingo “justicia” por el “daño moral” tras calificar como un “vil montaje mediático” los videos en los que se le observa recibiendo fajos de billetes, supuestamente aportaciones al partido Morena en 2015, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) confirmara que no existe infracción electoral en su contra.

INE resolvió “la inexistencia de infracción electoral, respecto a los videos maliciosamente difundidos el 20 de agosto de 2020”.

En un video publicado en su cuenta de X, Pío Lorenzo López Obrador dijo que tras un “procedimiento exhaustivo” que duró cinco años, la autoridad electoral concluyó que “no existió infracción administrativa y mucho menos delito”.

De acuerdo con el propio López Obrador, las pruebas periciales de la Fiscalía General de la República (FGR) acreditaron que los videos fueron alterados, carentes de autenticidad y obtenidos de manera ilícita, lo que elimina su validez como evidencia. El INE concluyó que no hubo falta administrativa ni delito alguno, tras una investigación exhaustiva.

“No soy corrupto. En consecuencia, continuaré atendiendo este asunto hasta que la verdad salga a la luz pública y se haga justicia de acuerdo con lo que establece la ley”, avisó.

Por último, manifestó que “el daño emocional, biológico, social y moral” causado a él y a su familia no podrá ser reparado “con disculpa pública alguna”.

Según medios mexicanos, el hermano del expresidente recibió dinero en efectivo por $82,000 dólares en 2015 para apoyar al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Chiapas por parte de León Romero.

Los implicados alegaron en su momento que el dinero no era de procedencia ilegal, sino para financiar la campaña de su partido, Morena, a las elecciones locales del estado de Chiapas que se iban a celebrar ese año.

Pero en octubre de 2022 la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales exoneró a Pío Lorenzo por “carecer de pruebas suficientes” para comprobar que se cometió un delito electoral y enviar el caso a juicio.

Además, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de México resolvió que el INE continuará con la investigación del caso para determinar si el hermano del expresidente incurrió en un delito.

En julio de 2021, también se divulgó en el sitio Latinus material de 2015 en el que Martín Jesús López Obrador (otro hermano del expresidente) recibe presuntamente unos $7,500 dólares de León Romero, en aquel entonces representante del Gobierno de Chiapas.

